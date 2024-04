Porsche: nel 2024 il più grande aggiornamento di sempre nella gamma

Il 2024 sarà un anno importante per Porsche. La casa tedesca ha già rinnovato due linee di prodotto: la Panamera e la Taycan. Ora sarà il turno della 911 e dalla Macan. In pratica, il marchio di Stoccarda porterà a termine l’aggiornamento di quattro dei suoi attuali sei modelli in listino. Uno sforzo enorme, anche sul piano finanziario, per raccogliere risultati importanti in futuro.

Si può parlare di una strategia vigorosa e lungimirante, che si compone di investimenti su larga scala pure nel campo della digitalizzazione, della ricerca e dello sviluppo. In attesa di raccogliere i frutti di un simile impegno, su vari fronti, era inevitabile qualche ripercussione sugli indicatori economici del presente.

Nel primo trimestre dell’anno, coinciso col lancio delle Panamera e Taycan di nuova generazione, si è registrato un calo nelle vendite e negli utili. Il fatturato dei tre mesi di apertura del 2024 è stato di 9,01 miliardi di euro, contro i 10,10 miliardi dello stesso periodo del 2023. Stessa dinamica per l’utile operativo, sceso a 1,28 miliardi di euro dagli 1,84 miliardi dello scorso anno. Gli sforzi di oggi, però, diventeranno con buona probabilità i profitti di domani.

Porsche rallenta oggi per accelerare nel futuro

Come sottolinea Lutz Meschke, dell’area finanziaria di Porsche, l’avvio del processo di rinnovamento della gamma di modelli ha causato un forte aumento aperiodico dei costi di ricerca e sviluppo e delle attività di marketing nel primo trimestre del 2024. Ci sono stati, inoltre, degli impatti anche sulle scorte e sulle vendite, ma era un passaggio doveroso, per seminare bene in vista delle nuove sfide.

Il presidente del comitato esecutivo Olivier Blume crede nella bontà delle scelte intraprese: “Queste garantiranno un vento a noi favorevole negli anni a venire”. I grandi investimenti per il futuro della casa tedesca sono stati resi possibili dalla sua solidità finanziaria, che è bastata in modo soverchiante a parare i contraccolpi di breve periodo.

Con il rafforzamento del portafoglio prodotti, della capacità tecnologica e dei servizi offerti ai clienti, Porsche può guardare con una buona dose di fiducia all’avvenire. Tornando all’attualità, l’anno in corso sarà quello col maggior lancio di prodotti nella storia dell’azienda di Stoccarda. Un 2024 da primato, quindi.