Una Porsche 911 GT3 RS finisce nel fiume | Foto e video

Partiamo con una premessa: speriamo che nessuno si sia fatto male. La fiducia è alta, perché il canale Instagram dove sono pubblicate le foto e il video dell’incidente occorso a una Porsche 911 GT3 RS riporta ben in evidenza la dicitura “No serious or fatal crashes”. Sollevati dalla ragionevole certezza di un esito felice per la salute di chi stava a bordo della sportiva di Stoccarda, possiamo occuparci dei danni riportati dall’auto, comunque insignificanti rispetto al valore della vita umana.

La supercar tedesca è finita sott’acqua, nel fiume Snoqualmie, che sorge nell’area della King County, a Washington. Nelle immagini viene immortalata sia in profondità che durante il recupero. La scena fa male al cuore degli appassionati ma, come dicevamo, in casi del genere sono altre le priorità. Pare che nell’arteria viaria che fiancheggia il corso d’acqua, in primavera, gli alberi creino delle zone d’ombra dove possono risiedere macchie di ghiaccio, inattese dai guidatori. Questo può cogliere di sorpresa anche i manici più preparati, specie se l’andatura è abbastanza sostenuta, come potrebbe essere successo nel caso in esame.

Protagonista a quattro ruote dell’incidente è stata, come dicevamo, una Porsche 911 GT3 RS, della generazione 992. Stiamo parlando di una sportiva di razza, che porta in dote il migliore DNA della casa tedesca. La spinta è affidata a un motore 6 cilindri boxer aspirato da 525 cavalli, molto coinvolgente anche sul piano sonoro, ma sono soprattutto le dinamiche del modello a lasciare a bocca aperta. Questa è una belva da pista, come conferma il gigantesco alettone posteriore. Su strada i suoi limiti restano ben distanti, ma con uno scarso grip anche un mezzo di tale levatura può finire fuori controllo. A voi le immagini della disavventura narrata nell’articolo. Per scorrerle, cliccate sui cursori laterali, che vi faranno vedere anche un breve video.