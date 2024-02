Porsche Taycan Restyling: ecco tutte le novità

Quattro anni dopo il suo debutto sul mercato, la Porsche Taycan ha subito un significativo restyling di metà ciclo, che ha coinvolto non solo la berlina ma anche le versioni Sport Turismo e Cross Turismo, disponibili tutte in quattro diverse motorizzazioni. L’aggiornamento non riguarda solo il design e l’equipaggiamento, ma anche i motori e la batteria. Le prestazioni sono migliorate, con la versione Turbo S che raggiunge i 100 km/h da fermo in 2,4 secondi. La ricarica della batteria richiede meno tempo e l’autonomia è maggiore.

La Porsche Taycan aggiornata dispone adesso di maggiore potenza e maggiore autonomia

Tra i cambiamenti nell’aspetto della Porsche Taycan, vi sono i fari di nuova concezione, caratterizzati dalla presenza di una matrice LED nella parte anteriore, con una firma luminosa a quattro punti. Anche i fari posteriori sono stati rivisitati, illuminando la scritta Porsche con un effetto tridimensionale. Inoltre, i paraurti hanno subito leggere modifiche, e sono stati introdotti nuovi disegni dei cerchi e una serie di nuovi colori di carrozzeria. Nonostante il restyling, le dimensioni della Porsche Taycan rimangono invariate in tutte e tre le varianti di carrozzeria.

Nell’abitacolo, le novità della Porsche Taycan per il modello dell’anno 2024 si concentrano principalmente sul software. Il quadro strumenti, il display centrale del sistema di infotainment e lo schermo opzionale situato sul quadro strumenti di fronte al sedile del passeggero sono tutti dotati di un’interfaccia utente ottimizzata, arricchita da funzionalità aggiuntive. Il selettore della modalità di guida sul volante è ora di serie e, sulle versioni equipaggiate con i pacchetti Sport Chrono e Performance Battery Plus, include il pulsante dedicato Push-2-Pass: un vero e proprio aumento di potenza che massimizza la risposta di guida per 10 secondi.

Le principali novità del restyling si concentrano principalmente sotto il cofano e coinvolgono motori, batteria e sospensioni. Sia le prestazioni che l’efficienza sono state significativamente migliorate grazie a un nuovo motore posteriore più potente (+108 CV) e a un inverter a impulsi più leggero e modificato con software ottimizzato. Inoltre, sono state introdotte batterie più potenti, con la scelta tra una da 89 kWh e una da 98 kWh di capacità netta, una gestione termica ridisegnata, una pompa di calore di nuova generazione e una strategia di recupero energetico ottimizzata (+30% rispetto al precedente).

In termini di telaio, una delle innovazioni più significative è l’introduzione della sospensione pneumatica adattiva, che ha debuttato pochi mesi fa sulla Porsche Panamera. Questo sistema offre una vasta gamma di opzioni, consentendo una regolazione precisa tra comfort e prestazioni. È in grado di contrastare efficacemente il trasferimento del carico di rollio e beccheggio, mantenendo costante il livello della carrozzeria anche durante manovre dinamiche come frenate, curve e accelerazioni.