Nuova Porsche Panamera: prime immagini degli interni

La nuova Porsche Panamera, la berlina di lusso e sportiva della Casa di Zuffenhausen, si prepara a debuttare il 24 novembre all’Icons Porsche Festival di Dubai, dove sarà esposta al pubblico per la prima volta. In attesa di scoprire tutti i dettagli della terza generazione della Panamera, Porsche ha rilasciato le prime immagini degli interni, che mostrano le novità in termini di design, tecnologia e comfort.

La nuova Panamera adotterà il sistema di comando Porsche Driver Experience, già introdotto sulla Porsche Taycan, che prevede un display digitale a 12,6 pollici con ampie possibilità di personalizzazione e i relativi comandi posizionati sul volante. Qui si trovano anche la levetta del cambio e il pulsante del freno a mano, che nella precedente generazione erano nella console centrale. Questa, invece, ospita un pannello di controllo della climatizzazione, che combina superfici tattili e interruttori fisici. Nella zona centrale ci sono anche le bocchette dell’aria orientabili elettricamente, mentre il vano portaoggetti è più spazioso di prima.

La nuova Porsche Panamera offrirà anche una luce d’ambiente che avvolge l’intero abitacolo, creando un’atmosfera accogliente e raffinata. Le versioni “Executive” della Panamera saranno dotate di nuovi sedili posteriori sagomati per una maggiore comodità, e di uno schermo touch (opzionale) per il passeggero anteriore, che potrà accedere alle funzioni dell’infotainment. Inoltre, ci saranno tante scelte per i rivestimenti e i colori, anche grazie alle realizzazioni del reparto di personalizzazione Porsche Exclusive Manufaktur.

La nuova Panamera sarà disponibile con quattro varianti ibride plug-in, che avranno un motore elettrico più potente e una batteria più capiente rispetto alla precedente generazione, garantendo un’autonomia in elettrico superiore ai 100 chilometri. I motori termici, invece, saranno aggiornati per rispettare le normative Euro 7 e saranno abbinati a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti.