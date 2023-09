Porsche Taycan Cross Turismo stabilisce il nuovo record di altitudine per EV

Porsche Taycan Cross Turismo ha stabilito un altro record mondiale. L’auto elettrica ha conquistato una delle montagne più alte della Terra. La vettura della casa tedesca ha scalato il monte Gongtudaban in Tibet, raggiungendo un’altitudine di 5.355 metri. Secondo Porsche questo è sufficiente per stabilire un Guinness World Record per la massima altitudine raggiunta da un veicolo elettrico.

Porsche Taycan Cross Turismo entra nel guinness dei primati raggiungendo un’altitudine di 5.355 metri

Il viaggio di dieci giorni inizia da uno dei punti più bassi della Terra: il lago La Nu in Cina, che si trova a 218 metri sotto il livello del mare. Pertanto, l’impresa del Taycan è ancora più impressionante perché l’auto elettrica supera i 5.573 metri, che è un’altitudine di crociera per molti degli aerei utilizzati in tutto il mondo.

Secondo Porsche, durante il viaggio i partecipanti hanno incontrato quattro stagioni atmosferiche e non tutte le strade erano percorribili. Le foto mostrano la Porsche Taycan Cross Turismo mentre passa da un lago prosciugato e vicino a famosi monumenti come la foresta di pini di Tarim, il Grand Tomura Canyon e varie strade utilizzate durante il viaggio.

Nell’annuncio del record di altitudine, Porsche non ha fornito informazioni sul chilometraggio o sull’efficienza durante il viaggio, ma la casa automobilistica ha menzionato la capacità di rigenerare energia durante la discesa. L’attraversamento del passo a 4.000 metri ha consentito il recupero fino a 275 kW di energia, aumentando così la percorrenza chilometrica. Come previsto, in alcune di queste zone non ci sono stazioni di ricarica, il che si rivela una delle grandi sfide per il team. Per questo motivo, in 4 giorni, l’auto ha percorso 800 km tra le montagne Tianshan e Kunlun, utilizzando dispositivi portatili per la ricarica.