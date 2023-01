Porche Macan EV: foto spia e informazioni ufficiali

La Porsche Macan elettrica è una delle prossime new entry del marchio di lusso di Stoccarda ed è attualmente in fase di sviluppo. Inizialmente il suo lancio era previsto per il 2023, ma i problemi di Cariad – la divisione software del Gruppo Volkswagen – ha costretto la Casa tedesca a posticipare di un anno, fino al 2024 l’arrivo dell’elettrica sportiva a ruote alte. Secondo le anticipazioni raggiungerà i 612 cavalli nella sua versione più performante e avrà una batteria dalla potenza di 100 chilowattora.

In ritardo sul tabellino di marcia

Quest’estate era emerso che Cariad non rispettava, sistematicamente, le scadenze. La notizia costò il posto al CEO della VW Herbert Diess e costrinse i vertici del brand tedesco a ripensare il programma di presentazione di vari progetti. Uno di questi è proprio la Porsche Macan elettrica. Inizialmente la sua presentazione era prevista addirittura per la fine del 2022, in vista della sua commercializzazione nel 2023, ma ora il brand ipotizza che sarà necessario ritardarla di un altro anno, fino al 2024.

La Macan EV coesisterà sul mercato con la Macan termica, anche se logicamente a medio e lungo termine l’opzione BEV è quella meglio posizionata per rimanere nel catalogo del marchio. La domanda dei clienti e l’evoluzione della legislazione segneranno il passo in questo senso. Sarà la quarta auto elettrica di Porsche, che ha già nel suo catalogo la Porsche Taycan, la Porsche Taycan Cross Turismo e la Porsche Taycan Sport Turismo.

Gli esterni della Porsche Macan EV

La Porsche Macan elettrica sarà il primo modello del marchio basato sulla piattaforma PPE, una nuova architettura sviluppata in collaborazione con Audi e progettata per veicoli elettrici premium. Esteticamente il SUV adotterà una nuova linea di design sia nelle luci anteriori che posteriori, per avvicinarsi alla filosofia Taycan. Non si può dire molto di più sul frontale, anche se è curioso che i muletti in prova incorporino una finta griglia che ha sicuramente lo scopo di trarre in inganno sulla natura elettrica del veicolo. Le ruote più grandi che potranno scegliere i clienti saranno da 22 pollici. Anche al posteriore avrà luci in stile Taycan e un diffusore molto più pulito per l’assenza di tubi di scarico.

Gli interni

Le immagini degli interni della Porsche Macan elettrica non sono ancora state rilasciate, ma si possono già anticipare alcuni dei suoi dettagli. L’abitacolo non sarà radicalmente diverso da quello offerto dall’attuale Macan. Avrà un cruscotto digitale curvo simile alla Taycan e altri due schermi al centro per il sistema multimediale e altri comandi di bordo. Non mancherà il tradizionale orologio Sport Chrono.

Il motore della Porsche Macan EV

La gamma meccanica della Porsche Macan EV includerà diverse opzioni e le più potenti raggiungeranno i 612 cavalli. La batteria di tutte le versioni sarà comunque la stessa. Avrà una capacità di 100 chilowattora, più della batteria più grande attualmente offerta dalla Porsche Taycan. Si prevede inoltre che tutte le versioni saranno a trazione integrale, anche se si potranno guidare solo con la trazione al posteriore quando la situazione lo richiede. Per quattro guarda l’autonomia, vista la capacità della batteria, dovrebbe superare i 500 km con una sola ricarica.