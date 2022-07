Porsche ha lanciato un’ambiziosa offensiva di prodotti per gli anni a venire. Una delle new entry più attese altro che la nuova generazione della Porsche Macan. Il SUV d’accesso della gamma Porsche scommetterà senza compromessi sull’elettrificazione ai massimi livelli. La nuova Porsche Macan elettrica è già in fase di sviluppo e vi raccontiamo tutto ciò che sappiamo su questo progetto.

Porsche Macan elettrica: tutta nuova a partire da zero

A parte le novità estetiche, che si concentreranno soprattutto nella parte anteriore e posteriore, l’aerodinamica attiva della Porsche Macan elettrica sarà un fattore determinante per massimizzare l’efficienza energetica. Inoltre il design esterno e l’abitacolo saranno influenzati dalla Porsche Taycan. Questo nuovo modello è in fase di sviluppo sulla nuova piattaforma PPE, un’architettura destinata esclusivamente ai veicoli elettrici a batteria del marchio tedesco. Pertanto, a livello tecnico, la nuova Macan elettrica non avrà alcuna relazione con la Macan che attualmente possiamo trovare nelle concessionarie.

È importante ricordare che la Macan con motori termici non morirà nel momento in cui debutterà il modello elettrico. Porsche sta lavorando infatti a un rinnovamento del suo SUV di successo, con l’obiettivo di estendere il più possibile la vita commerciale della gamma con motore a combustione interna. Entrambe coesisteranno.

L’autonomia della nuova Porsche Macan elettrica

Anche nella gamma della futura Macan elettrica le versioni riceveranno i soliti nomi Turbo e Turbo S. Pur essendo un veicolo completamente elettrico. A seconda della versione scelta, troveremo un sistema di propulsione composto da un unico motore elettrico e una configurazione a trazione posteriore, oppure una trasmissione con due motori, uno per asse, con trazione integrale.

Due batterie

Ci saranno anche batterie di varie dimensioni. Porsche offrirà la possibilità di scegliere tra batterie da 83 kWh e 100 kWh. L’autonomia massima della Macan elettrica raggiungerà i 700 chilometri.

Quando arriverà sul mercato la Porsche macao elettrica? Le informazioni attuali indicano un possibile unveiling entro la fine di quest’anno. Tuttavia ci sono anche segnali che indicano un debutto all’inizio del 2023.