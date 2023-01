Porsche 911 Dakar: arrivano tre nuove livree tra cui l’iconica Martini

Svelata in grande stile sotto i riflettori del Salone di Los Angeles che si è svolto lo scorso novembre, la Porsche 911 Dakar ha inaugurato un nuovo “corso” di auto sportive “all terrain” per la Casa di Zuffenhausen, con un occhio di riguardo però al nobile passato nel marchio.

Porsche 911 Dakar: omaggio ai rally raid

La 911 Dakar omaggia infatti i lunghi trascorsi del Costruttore teutonico nei rally raid con varie 911 e 959 appositamente allestite per questo tipo di competizioni.

Porsche 911 Dakar: 3 livree che richiamano la storia

Nel giorno del suo debutto, la 911 Dakar in esposizione sfoggiava una livrea speciale che richiamava quella dell’esemplare che ha corso nella Parigi-Dakar del 1984, ovvero una sfavillante colorazione bicolore bianco e blu metallizzato.

Questa speciale livrea è disponibile come optional della 911 Dakar insieme ad altre 3 speciali colorazioni da poco diventate disponibili su richiesta. Le prime due livree esterne si ispirano ad altrettanti esemplari utilizzati nelle edizioni dell‘East African Safari Rally del 1971 e 1974, mentre la terza ricalca l’iconica livrea Martini dell’esemplare del 1978.

Rallye 1971

Le nuove colorazioni sono disponibili in catalogo e sono numerate in base al loro anno di lancio. La prima è la Rallye 1971, omaggio alla Porsche 911 che ha sancito il debutto nei rally del marchio tedesco come team ufficiale, aggiudicandosi il quinto posto nella competizione. La livrea per la 911 Dakar si distingue da quella “storica” per il numero 19 sulle portiere e per la presenza del marchio Porsche.

Rallye 1974

La seconda è la Rallye 1974 caratterizzata da strisce nere e blu che percorrono i lati della vettura, dai fari fino ai passaruota posteriori.

Martini

La terza, che con ogni probabilità sarà quella più gettonata dalla clientela, è la livrea Martini del 1978 che richiama forti emozioni tra gli appassionati del genere. La colorazione sfoggia le classiche strisce arancioni abbinate al blu navy, il tutto impreziosito dal numero 14 impresso sulle portiere. Quest’ultima livrea è disponibile solo come optional in fase di ordinazione della vettura ed è anche la più costosa: 7.510 dollari (circa 6.987 euro secondo il cambio attuale).