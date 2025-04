Rivoluzione tecnologica e design sofisticato caratterizzano la nuova Polestar 2 MY2026, un’auto elettrica che ridefinisce gli standard del segmento premium. Con chip più potenti, un sistema di ricarica semplificato e interni sostenibili di lusso, questa berlina svedese è già ordinabile in Italia a partire da 53.400 euro.

La tecnologia alla base

Il cuore tecnologico della vettura è il nuovo processore Qualcomm Snapdragon, che assicura prestazioni elevate al sistema di infotainment Android Automotive. Gli utenti potranno apprezzare una maggiore fluidità, tempi di risposta più rapidi e download accelerati delle applicazioni, garantendo un’esperienza digitale impeccabile.

La rivoluzione si estende anche alla ricarica grazie alla tecnologia Plug & Charge. Questa innovazione consente di avviare automaticamente il rifornimento energetico semplicemente collegando il cavo alla colonnina compatibile, eliminando la necessità di app o tessere. L’attivazione è possibile tramite l’app Polestar Charge o direttamente dal menu impostazioni del veicolo.

Comfort elevato

Per quanto riguarda il comfort, la Polestar 2 offre un sistema audio opzionale firmato Bowers & Wilkins. Questo impianto all’avanguardia integra tecnologie come i Tweeter-on-Top per una qualità sonora superiore e i diffusori Continuum per minimizzare le distorsioni.

L’estetica si rinnova con nuove opzioni di personalizzazione. La tonalità esterna metallizzata Dune sostituisce il precedente Jupiter, con eleganti sfumature sabbia. I cerchi forgiati da 20 pollici del Performance Pack sfoggiano un nuovo design a cinque razze, mentre gli interni del Plus Pack presentano rivestimenti MicroTech bio-attributed in tonalità Charcoal con lavorazione trapuntata e inserti in Black Ash.

Le versioni per l’Italia

La gamma italiana si compone di diverse configurazioni. La versione Long Range Single Motor, con 220 kW di potenza e 659 km di autonomia, è disponibile a partire da 53.400 euro. La più performante Long Range Dual Motor con Performance Pack eroga 350 kW e garantisce 568 km di autonomia, al prezzo di 67.400 euro. Attualmente, la Standard Range Single Motor, con 554 km di autonomia, non è disponibile.

Con questi aggiornamenti, Polestar rafforza la sua visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, offrendo una berlina elettrica che unisce prestazioni eccezionali, tecnologia avanzata e un design minimalista ma ricercato.