Polestar, il marchio premium di veicoli elettrici, accelera la sua espansione nel settore della ricarica sostenibile con il progetto Polestar Energy. Attualmente operativo in 11 mercati, il programma mira a rendere la ricarica domestica più efficiente ed economica, garantendo un risparmio energetico fino al 30% sui costi per i clienti.

Polestar Energy: nuovi punti di ricarica

Grazie all’integrazione con Polestar Charge, i clienti possono accedere a una rete di oltre 875.000 punti di ricarica in Europa, inclusi i Tesla Superchargers, assicurando una copertura completa anche per i viaggi. In Nord America, sono disponibili oltre 17.800 Tesla Superchargers compatibili con adattatori NACS.

Dopo una fase pilota di successo in Regno Unito e Paesi Bassi, i servizi completi di Polestar Energy sono ora disponibili anche in Belgio e Svizzera. Inoltre, in mercati come Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Austria, Italia e Spagna, l’offerta include opzioni di ricarica smart e solare.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha dichiarato: “Come unico marchio globale premium di veicoli elettrici, è fondamentale offrire soluzioni di ricarica che semplifichino e rendano più conveniente l’uso delle nostre auto. Grazie a risparmi del 30% sui costi di ricarica domestica, puntiamo a rendere questa offerta accessibile su larga scala, con ulteriori mercati in arrivo entro l’anno.”

Ulteriori novità

La novità più attesa è l’introduzione della funzionalità vehicle-to-grid entro il 2025, che permetterà ai veicoli Polestar di inviare energia alla rete o alimentare direttamente le abitazioni, trasformandoli in veri e propri accumulatori di energia. La gestione della ricarica avviene tramite l’app Polestar Energy, che consente di pianificare l’uso dell’auto e il livello di ricarica desiderato. La tecnologia di ricarica smart utilizza l’energia nei momenti di minor domanda, riducendo i costi energetici e le emissioni di CO2 grazie a un maggiore utilizzo di energia rinnovabile.

Per accedere a questa innovativa soluzione, è necessario disporre di un caricatore domestico compatibile, come la wallbox Zaptec con funzione di ricarica smart, disponibile tramite un’esclusiva offerta Polestar che include i costi di installazione. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Polestar. Nei mercati in cui è attiva, l’app Polestar Energy può essere scaricata gratuitamente, offrendo un ulteriore strumento per ottimizzare la gestione della ricarica e migliorare l’esperienza di guida elettrica.