Piero Ferrari spiega la sua Ferrari Daytona SP3 | Video

Anche Piero Ferrari, figlio del mitico Enzo, si è concesso in dono una Ferrari Daytona SP3, che userà nei momenti speciali. Questa è la vettura del marchio più entusiasmante dai tempi della F40. I tratti stilistici sono meravigliosi; il motore è un capolavoro e non ha ceduto alla moda dell’elettrificazione; il comportamento dinamico è al vertice. Cosa pretendere di più?

Qui si è al cospetto di un capolavoro dell’era moderna, destinato a fissarsi per sempre nella storia. Le emozioni che elargisce sono quanto di più genuino si possa desiderare. Nelle parole di Piero Ferrari, per quanto pacate (in linea con lo stile del personaggio), emerge in pieno il suo entusiasmo per questa vettura. Si vede a chilometri di distanza che lo ha conquistato.

Per configurare la Ferrari Daytona SP3 personale, il figlio del fondatore della casa di Maranello ha preso spunto dalla storia del marchio, andando un po’ indietro nel tempo. La scelta è caduta sulla livrea bianca e blu della NART, con cui il “cavallino rampante” conquistò il doppio titolo mondiale di F1 nel 1964, con la 158, dipinta in colori diversi dal rosso nelle ultime due gare dell’anno, per protesta contro la Federazione, rea di non aver omologato la 250 LM nella categoria Gran Turismo ma fra i Prototipi.

Anche una versione speciale e stradale di quest’ultima vettura, in esemplare unico, fu vestita coi toni da corsa statunitensi. I sedili erano rossi, come altri elementi dell’abitacolo. Lo stesso abbinamento è stato scelto da Piero Ferrari per la sua nuova Ferrari Daytona SP3, auto che profuma di fascino a 360 gradi, anche per i richiami ad icone del passato come la 330 P4 e la 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. Quest’ultima ha ispirato le lamelle presenti nello specchio di coda.

Nel video possiamo ammirare il vicepresidente della casa di Maranello mentre conduce il suo nuovo gioiello sulla pista di Fiorano, per capirne un po’ meglio gli aspetti dinamici, in una cornice ambientale diversa dalle strade di tutti i giorni, dove ne aveva già scoperto la magia, confermata fra i cordoli. Anche Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno una Ferrari Daytona SP3 in garage (e non sono gli unici piloti di Formula 1 a possederla). Questa vettura in serie limitata, dal design sublime, è spinta da un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che eroga 840 CV di razza, con musicalità meccaniche di sublime specie.