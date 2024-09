Charles Leclerc illustra la sua Ferrari Daytona SP3 unica | Video

La Ferrari Daytona SP3 è la “rossa” più sensazionale dell’era contemporanea. Il suo primato nasce da un’incredibile miscela di bellezza, tecnologia, emozioni, piacere di guida. Anche Charles Leclerc ne possiede una. Il pilota del “cavallino rampante” è entusiasta di questa fuoriserie. Nel suo cuore occupa il posto principale, pur avendo altri modelli nobili del marchio in garage.

Specifico il trattamento dell’esemplare a lui intestato. Si tratta di una “one of a kind“, ovvero di una vettura unica nel suo genere. A fare la differenza è l’allestimento specifico. Nulla che riguardi la meccanica: il lavoro si è concentrato sulla livrea e sui dettagli degli spazi interni. Per un periodo di tempo limitato, questa esclusiva Ferrari Daytona SP3 sarà in mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena. Già adesso è in vetrina, per catturare l’apparato sensoriale degli ospiti.

Nel video ufficiale diramato nelle scorse ore dalla casa di Maranello, è lo stesso Charles Leclerc ad illustrare le caratteristiche speciali da lui scelte per il suo esemplare, col quale è stato immortalato spesso sulle strade di Monte Carlo. L’adattamento ai gusti del pilota monegasco porta la firma del reparto Tailor Made, scelto dai clienti in cerca di un “giocattolo” su misura, cucito sui gusti personali. Ora l’esemplare può essere ammirato al museo di Modena dedicato al fondatore della casa del “cavallino rampante”, dove si appresta a catturare gli sguardi e il cuore di migliaia di persone.

La carrozzeria di questa Ferrari Daytona SP3 è caratterizzata dalla tinta nero opaco, con striscia longitudinale che riprende i colori del Principato di Monaco. Anche l’abitacolo, con toni a contrasto, presenta una miscela specifica, coniata sugli input del famoso committente. Come dicevamo, nessuna modifica è stata eseguita sulla meccanica, in linea con il lavoro tipico del programma “Tailor Made”, che si concentra su altri aspetti, di natura estetica e non funzionale.

Sotto il sinuoso cofano posteriore esercitata la sua spinta un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, capace di erogare 840 CV di potenza massima, con sonorità da antologia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.85 secondi, mentre il passaggio da 0 a 200 km/h passa in archivio dopo 7.4 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 340 km/h. Di riferimento il suo handling, che Charles Leclerc sa sfruttare al meglio.