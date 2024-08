La Ferrari Daytona SP3 di Leclerc presto in mostra al Museo Enzo Ferrari

Il Museo Enzo Ferrari di Modena è uno scrigno prezioso, dove i visitatori possono ammirare tante auto da sogno del “cavallino rampante”. La tela espositiva, dall’11 settembre, sarà arricchita dalla Ferrari Daytona SP3 di Charles Leclerc, offerta alla visione del pubblico solo per poche settimane, in un contesto ricco di storia e magia.

Non capita spesso una possibilità del genere, quindi si può ipotizzare un forte interesse da parte degli appassionati. L’entusiasmo dovrebbe far aumentare le visite, già molto sostenute, della struttura emiliana, creata qualche anno fa nel luogo dove c’era la casa natale del Commendatore.

Charles Leclerc difende i colori delle “rosse” in Formula 1. È pure un grande amante delle supercar e hypercar del marchio. Diversi esemplari della specie sono presenti nel suo garage. A Monte Carlo, dove risiede, esce spesso con le creature di Maranello. La sua Ferrari Daytona SP3 è ben nota agli abitanti del Regno dei Grimaldi.

A caratterizzare, in modo esclusivo, l’esemplare del talentuoso driver ci pensa la tinta nero opaco, con livrea del Principato di Monaco. La miscela conferisce un tocco misterioso al modello. Elementi di specifica personalizzazione sono presenti anche nell’abitacolo, con colori a contrasto. Nessun intervento, invece, sulla meccanica, rimasta quella di serie. Noblesse oblige!

La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, in grado di sviluppare 840 cavalli. Sublimi l’erogazione e le musicalità liberate nell’aria. Una vera poesia, inebriante all’ennesima potenza. Nessuna unità propulsiva meriterebbe, più di questa, la tutela dell’Unesco. Il quadro prestazionale è al top, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 340 km/h. Di riferimento il suo handling. Nelle mani di Charles Leclerc, questa fuoriserie danza che è una meraviglia.

Prodotto sartoriale della Serie Icona, la Ferrari Daytona SP3 è un capolavoro di stile. I suoi tratti si ispirano a quelli della 330 P4 e della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina, ma non siamo certo al cospetto di un remake. Eccellente il lavoro creativo svolto da Flavio Manzoni. Le alchimie dialettiche rendono questa “rossa” la vettura più esuberante e autentica della casa di Maranello, dai tempi della mitica F40.