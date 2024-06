Una Ferrari 812 Competizione A personalizzata col programma Tailor Made

Una nuova interpretazione su misura della Ferrari 812 Competizione A è nata presso il reparto Tailor Made della casa di Maranello. Qui, i clienti del marchio, possono personalizzare il veicolo acquistato, per farlo aderire perfettamente ai propri gusti, con il supporto degli specialisti del “cavallino rampante”.

Ogni Ferrari è unica nell’anima e nelle emozioni che regala al suo possessore. Gli specialisti emiliani, con stile e in forma ufficiale, sono in grado di dare quel tocco più, per rafforzare ulteriormente la relazione sensoriale. Il programma Tailor Made offre grande libertà di scelta, nell’ambito del buon gusto e del rispetto della tradizione aziendale.

Per la Ferrari 812 Competizione A di cui ci stiamo occupando, è stata scelta per la carrozzeria una verniciatura in Rosso Magma, con striscia longitudinale in Argento Nurburgring, che si ritrova anche sul 76 piazzato sulla lama nera del cofano anteriore. Questo numero cita il mondo delle corse. In passato trovò impiego sull’esemplare forse più noto al grande pubblico della 512 BB LM.

Il risultato estetico è molto gradevole e di grande impatto emotivo. Credo che pure nell’abitacolo siano stati eseguiti degli adattamenti ai gusti del proprietario, in linea con quanto fatto sulle precedenti auto dello stesso tipo passate sotto le cure degli specialisti del programma Tailor Made, ma non si hanno immagini o notizie su questo fronte.

Protagonista del trattamento estetico, molto raffinato, è stata come dicevamo una Ferrari 812 Competizione A, che declina in chiave scoperta l’omonima coupé della casa di Maranello. Questa vettura in serie limitata rende omaggio alla gloriosa tradizione delle auto en plein air del “cavallino rampante”. La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga 830 cavalli di potenza massima, espressi con musicalità meccaniche a dir poco straordinarie.

Ogni azione sul pedale del gas si traduce in scariche di adrenalina uniche, solo in minima parte illustrate dalle prestazioni, nonostante queste ultime siano straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Fulminei i passaggi di velocità garantiti dal cambio a doppia frizione a sette rapporti, che segna il ritmo della “rossa” in esame, il cui DNA è racing. Rispetto alla Superfast, da cui deriva, la Ferrari 812 Competizione è molto più incisiva, avendo spinto ancora più alto la sua specializzazione, con contenuti ingegneristici e aerodinamici al vertice, di matrice corsaiola.