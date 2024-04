Funambolismi con la Ferrari 812 Competizione Aperta tra due ali di neve | Video

La Ferrari 812 Competizione Aperta non è stata pensata per correre sull’asfalto bagnato, abbracciato dalla neve, ma con powerslidelover tutto è possibile. Stiamo parlando, infatti, di un driver fuori dal comune, con eccelse doti di guida. Lui ha grande dimestichezza con le supercar, specie se con il “cavallino rampante” sul cofano. Quando amministra tanti cavalli, lo fa con grazia, anche nei contesti ambientali poco consoni alla marcia a tutta birra, come quello del video odierno. Ovviamente le sue imprese non vanno imitate, per tante ragioni.

L’azione con la Ferrari 812 Competizione Aperta avviene con pneumatici Pirelli invernali, che aggiungono grip, ma per concedersi certi funambolismi di guida ci vuole un grande manico. Qui la scoperta di Maranello danza con alchimie da rally fra una curva e l’altra. Il tizio ci sa proprio fare. Si vede che è un artista del volante.

Ad accompagnarlo nell’azione ci pensa la già citata Ferrari 812 Competizione Aperta, scelta in tinta bianca. Questa vettura in serie limitata è un omaggio alla gloriosa tradizione delle auto en plein air del “cavallino rampante”. Presentata insieme alla sorella coupé, allarga rispetto ad essa la gamma operativa, pagando un impercettibile gap nella prestazione pura.

Sotto il lungo cofano anteriore libera la sua energia un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, con 830 cavalli al servizio del piacere. Le prestazioni sono straordinarie, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. L’energia giunge al suolo con il supporto di un cambio a doppia frizione a sette rapporti, che regala passaggi di marcia fulminei. Incredibili le sonorità meccaniche elargite al sistema sensoriale, che emergono in modo abbastanza nitido nel video. Anche grazie ad esse, la Ferrari 812 Competizione Aperta può essere considerata come una delle auto più emozionanti di sempre. Adesso la palla passa al filmato. Buona visione!