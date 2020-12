Come condurre una Ferrari SF90 Stradale in stile WRC [Video]

Di Rosario Scelsi giovedì 3 dicembre 2020

Doti di pilotaggio non comuni per un video che mostra delle dinamiche mozzafiato con la Ferrari SF90 Stradale.

























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da PowerslideLover (@powerslidelover)

Come un missile che vola nell'oscurità, una Ferrari SF90 Stradale divora una sinuosa strada di provincia, aggredendo le sue curve alla stessa stregua di un'auto da WRC, con una spinta nei rettifili degna di una F1. Il risultato è coinvolgente al massimo: chi la guida conosce veramente il mestiere, anche perché l'azione avviene senza appellarsi all'ausilio di controlli elettronici, disponibili sul gioiello del "cavallino rampante" per rendere accessibile la mostruosa potenza di 1000 cavalli a quanti non hanno maturato delle doti di pilotaggio da antologia.

Riteniamo che le riprese siano state eseguite con la strada chiusa al transito e in piena sicurezza. In ogni caso, invitiamo a non imitare assolutamente queste imprese. Per concedersi qualche licenza in più c'è infatti la pista, dove possono essere raggiunti alti limiti in condizioni di maggior protezione, anche senza essere degli artisti del volante come il protagonista del video.

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale è spinta da un motore endotermico V8 da 4 litri con 780 cavalli all'attivo e da tre propulsori elettrici da 220 cavalli. Ciò la pone al di sopra della Ferrari LaFerrari (963 cavalli), regina delle performance fra le tirature limitate del "cavallino rampante". Straordinarie le sue performance: il canonico passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in 2.5 secondi, ma ancora più impressionante è il tempo necessario per passare da 0 a 200 km/h, che si fissa in appena 6.7 secondi. Il giro sulla pista di Fiorano viene effettuato in 1'19"00, sette decimi meno de LaFerrari.