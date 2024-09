Leclerc, con la sua Ferrari Purosangue, tampona un’auto a Monte Carlo

Le sbavature e gli sbagli possono succedere a tutti, anche ai migliori. Nessuno poteva immaginare che un pilota del calibro di Charles Leclerc avrebbe tamponato una Volkswagen Touran con la sua Ferrari Purosangue, a bassa andatura e durante la marcia urbana, ma è proprio quello che è successo nelle scorse ore.

Teatro dei fatti, la curva Fairmont Airpin (meglio nota come Loews) di Monte Carlo, una delle più celebri della Formula 1. L’alfiere del “cavallino rampante”, fresco vincitore del Gran Premio di Monza, la stava percorrendo al contrario, quindi a salire, durante una marcia a fisarmonica in mezzo al traffico del Principato di Monaco.

All’improvviso, per ragioni difficili da comprendere, è finito addosso alla vettura che lo precedeva. Lasciamo ipotizzare a voi le possibili cause. Il contatto tra la Ferrari Purosangue e l’altra vettura è avvenuto, per fortuna, a ritmo particolarmente blando, quindi nessuno si è fatto male.

Nei fotogrammi del video si vede Charles Leclerc fare dei cenni, coi quali si scusa e invita l’altro automobilista a fermarsi più avanti, dove c’è spazio, per verificare i danni, magari lontano dalle luci dei riflettori. La Ferrari Purosangue è una delle creature della casa di Maranello ad essere entrata in tempi recenti nella collezione personale del pilota monegasco. Sotto il suo cofano anteriore pulsa un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, in grado di esprimere una potenza massima di 725 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi. Cifre che Leclerc sa controllare in souplesse, ma non tutte le ciambelle riescono col buco.