Ferrari Daytona SP3: la nuova supercar di Carlos Sainz Jr. | Video

Il garage di Carlos Sainz Jr. si arricchisce di un’auto sportiva meravigliosa: la Ferrari Daytona SP3. Questa è la perla più esclusiva della sua collezione, ma anche la più densa di fascino. Il pilota spagnolo non poteva farsi un regalo migliore per le imminenti festività di fine anno.

La consegna dell’incantevole supercar, degno sigillo della sua avventura in Formula 1 con la casa di Maranello, è avvenuta presso la concessionaria ufficiale del “cavallino rampante” di Monte Carlo. Un video mostra il sollevamento del drappo e le successive emozioni vissute da Carlos Sainz Jr., il cui sguardo ammirato vale più di mille parole. Nei suoi occhi e nei suoi gesti si vede che sognava questa eccezionale vettura. Per l’esemplare personale, il driver spagnolo ha scelto una tinta grigia, con inserti rossi. Elementi di personalizzazione sono presenti anche nell’abitacolo.

Fra gli altri piloti di Formula 1 con una Ferrari Daytona SP3 in garage ci sono Max Verstappen e il compagno di squadra Charles Leclerc. Anche quest’ultimo aveva ricevuto il suo gioiello presso il rivenditore monegasco del “cavallino rampante”. Non si può escludere che i due possano incontrarsi sulle strade del Principato di Monaco, al volante delle loro fuoriserie.

Ricordiamo che la Ferrari Daytona SP3, come riporta la parte finale della sigla, è il terzo Special Project della Serie Icona, che identifica una famiglia esclusiva di vetture in tiratura limitata il cui look celebra alcuni dei modelli più carismatici della storia del marchio. Prima di lei era stato il turno della Monza SP1 ed SP2, ispirate alle barchette da competizione degli anni ’50, come la 750 Monza e la 860 Monza. La Ferrari Daytona SP3 rende invece omaggio alle 330 P4 e 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. Il risultato stilistico è straordinariamente prezioso. Dai tempi della mitica F40 a Maranello non osavano così tanto. Sotto il cofano motore pulsa un V12 aspirato da 6.5 litri, che eroga 840 CV di razza, con musicalità meccaniche di sublime specie. Con questa supercar, Carlos Sainz Jr. potrà divertirsi al meglio.