Peugeot porta ChatGPT sulle auto della sua gamma

Peugeot crede nei vantaggi che possono derivare dall’uso dell’intelligenza artificiale per gli utenti dei suoi modelli. Ecco perché la casa francese, dopo una fase pilota su larga scala, ha deciso di integrare ChatGPT nella dotazione standard delle auto a sua firma. Se ne giovano i modelli della gamma dotati di comandi vocali, come Nuovo 208, Nuovo 2008, Nuovo 308, Nuovo 308 SW, Nuovo 408, Nuovo 508, Nuovo 508 SW, Nuovo RIFTER, Nuovo TRAVELLER, Nuovo PARTNER, Nuovo EXPERT. Entro fine anno sarà il turno anche del Nuovo 3008 e del Nuovo 5008.

Integrato nell’emblematico i-Cockpit e attivato tramite l’assistente vocale “OK PEUGEOT”, ChatGPT risponde a tutte le possibili domande, offrendo una serie di servizi innovativi. A partire da oggi sarà disponibile in Italia sui modelli del “leone” idonei ad accogliere questa tecnologia. Il noto chatbot ad apprendimento automatico di OpenAI sarà disponibile sia per i nuovi veicoli che per quelli esistenti, caricato via etere, senza bisogno di raggiungere una concessionaria del marchio. ChatGPT è disponibile come parte del pacchetto Connect Plus o per i clienti che hanno acquistato la propria Peugeot prima della sua introduzione, come funzionalità su richiesta, con un costo da sostenere.

La modalità d’uso è quanto di più semplice si possa desiderare: basta dire “OK PEUGEOT” e porre la propria domanda, per produrre una risposta o un’azione dell’intelligenza artificiale. Molto ampio il ventaglio delle possibilità. Ad esempio, si può chiedere, cosa ci sia da visitare in una città sconosciuta, quale storia abbia un determinato monumento, come organizzare al meglio il tour, come raggiungere il luogo che ci ha incuriosito (usando il sistema di navigazione dell’auto). Ricco anche il quadro delle possibilità di intrattenimento dei figli, per non farli annoiare lungo il viaggio. Con l’integrazione di ChatGPT, fruibile tramite i comandi vocali, chi sta a bordo di una Peugeot potrà avere risposte a un grandissimo assortimento di domande, in modo fluido e intuitivo.