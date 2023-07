Peugeot 208 2024: il nuovo restyling ispira innovazione [FOTO]

Peugeot ha svelato il restyling della sua famosa Peugeot 208. Questa rinnovata versione, con le sue innovazioni tecniche ed estetiche, rappresenta un capitolo entusiasmante nel percorso dell’azienda verso il futuro.

In particolare, i designer dell’azienda hanno rifinito il frontale della 208, adottando la stessa firma luminosa della 9X8 da competizione. Questa vede protagonista tre audaci artigli luminosi verticali che si allungano verso il basso, collocati sopra gli inserti del paraurti in nero lucido. Questo design è una peculiarità dell’allestimento GT, che esibisce inoltre fari Full LED, creando un look futuristico ed accattivante.

Per quanto riguarda il retro, la 208 2024 presenta un restyling notevole, impreziosito da una nuova barra luminosa a LED arricchita da tre artigli rossi. Questa soluzione conferisce un’identità unica e immediatamente riconoscibile.

La Peugeot 208 2024 offre una gamma cromatica ampia e variegata per la carrozzeria, con opzioni che spaziano dal Giallo Agueda al Grigio Selenio, passando per Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Banchisa, Rosso Elixir e Blu Vertigo. Per coloro che optano per l’allestimento GT, la casa del Leone propone passaruota neri e un tetto nero opzionale, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione.

All’interno ci sono anche nuovi sedili

All’interno, il nuovo restyling sfoggia sedili aggiornati disponibili anche con rivestimento in Alcantara nera con cuciture in Verde Adamantio, offrendo un’esperienza di viaggio unica. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici, presente su tutte le versioni Allure e GT, insieme al sistema di infotainment i-Connect con display touch da 10 pollici, donano un tocco di modernità all’abitacolo. Anche il volante e il cambio manuale a 6 marce sono stati rinnovati, incorporando il nuovo logo Peugeot.

La Peugeot 208 facelift non si limita alla bellezza estetica, ma punta decisamente sull’innovazione tecnologica. Android Auto e Apple CarPlay wireless sono di serie mentre il sistema di infotainment i-Connect Advanced è disponibile come optional. Gli allestimenti Allure e GT vantano ulteriori caratteristiche high-tech, tra cui tre porte USB Type-C, un caricatore wireless più veloce e telecamere anteriori e posteriori ad alta definizione.

Arriva la tecnologia mild hybrid a 48V

L’innovazione non si limita all’aspetto estetico. Sotto il cofano, la nuova vettura offre una scelta di motori a benzina PureTech da 100 e 136 CV, abbinati alla tecnologia mild hybrid a 48V. Per coloro che preferiscono una guida più tradizionale, sono disponibili il PureTech da 75 CV con cambio manuale a 5 rapporti e il PureTech da 100 CV con trasmissione manuale a 6 velocità.

Inoltre, Peugeot continua il suo impegno verso una mobilità più sostenibile con l’aggiornamento della e-208 100% elettrica. Questa presenta una batteria da 51 kWh e un motore elettrico da 156 CV, offrendo fino a 400 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

La Peugeot e-208 2024 include di serie un caricatore monofase da 7,4 kW e un caricatore trifase opzionale da 11 kW. Con un caricatore rapido, la batteria può passare dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

Aggiornamenti anche alla sicurezza

La versione aggiornata della popolare compatta francese non dimentica l’importanza della sicurezza, offrendo una serie di funzionalità standard su tutta la gamma. Tra queste spiccano la frenata di emergenza automatica, il monitoraggio degli angoli ciechi, il cruise control adattivo, l’avviso attivo di deviazione dalla corsia e molto altro ancora.

Al momento, Peugeot non ha annunciato dettagli riguardanti i prezzi o la disponibilità del nuovo modello. Tuttavia, con il suo mix di design all’avanguardia, tecnologie di alto livello e motorizzazioni rispettose dell’ambiente, la nuova Peugeot 208 promette di essere una presenza di rilievo nel settore automobilistico.