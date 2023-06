Nuova Peugeot 2008 Coupé: ipotizzata una nuova versione del SUV [VIDEO RENDER]

Peugeot 2008 è uno dei SUV di segmento B più apprezzati sul mercato, grazie al suo design moderno e aggressivo, alle sue motorizzazioni elettrificate e alla sua dotazione tecnologica. Tuttavia, qualcuno auspica che il marchio francese possa avere in mente di ampliare la gamma della 2008 con una versione sportiva e dinamica, che avrebbe una linea più filante e coupé.

Immaginata una nuova Peugeot 2008 Coupé

A immaginare come potrebbe essere la Peugeot 2008 Coupé è stato il canale di YouTube Mahboub1 che ha mostrato un video in cui si vede un rendering di questa versione del SUV. Il rendering si basa sulla Peugeot 2008 normale ma le apporta alcune modifiche per renderla ancora più grintosa.

La Peugeot 2008 Coupé del rendering ha infatti un tetto più basso e spiovente verso il posteriore, che le conferisce un aspetto più aerodinamico e slanciato. Il posteriore ha anche dei fari più sottili e una coda più rastremata, che ricorda quella della concept car Peugeot e-Legend.

La Peugeot 2008 Coupé del rendering potrebbe essere equipaggiata con lo stesso motore della Peugeot 2008 abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Tuttavia, non è escluso che Peugeot possa sviluppare una versione ancora più potente e prestazionale, magari con una motorizzazione ibrida o elettrica. La versione Coupé del famoso SUV del Leone è solo un’ipotesi, che non ha alcuna conferma ufficiale da parte di Peugeot. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi interessante e plausibile, che potrebbe attrarre i clienti alla ricerca di un SUV compatto ma sportivo e distintivo.