Peugeot, Linda Jackson: ‘Non escludiamo una versione stradale della 9X8’

La Peugeot 9X8 ha stuzzicato l’immaginazione degli appassionati di auto e dei fanatici di tecnologia da quando è stata svelata al pubblico nel FIA World Endurance Championship (WEC). Questa hypercar LMDh francese non è solo un prodotto dal design futuristico, ma è un inno al design innovativo e alla tecnologia avanzata.

La 9X8 si distingue nel segmento delle hypercar da corsa per alcune caratteristiche davvero uniche. Il suo inconfondibile posteriore senza ala, i particolari DRL ad artiglio, l’innovativa tecnologia ibrida: ogni elemento contribuisce a creare un’esperienza di guida senza precedenti. Eppure, c’è una domanda che alcuni si pongono: potrebbe mai diventare un modello stradale?

La 9X8 potrebbe diventare un’auto stradale

Nel corso di una recente intervista, Linda Jackson – CEO di Peugeot – ha introdotto una possibilità allettante. Non ha escluso che la Peugeot 9X8 possa, in futuro, percorrere le nostre strade.

Quando è stata posta la domanda se la casa automobilistica francese avesse mai preso in considerazione l’idea di trasformare la Peugeot 9X8 da un modello da corsa a un veicolo stradale, la risposta di Jackson non è stata un “No” netto.

Nonostante non ci sia attualmente un progetto in atto, Jackson ha sottolineato: “Se hai intenzione di venire con un assegno in bianco, possiamo sempre parlare. È una di quelle cose in cui se qualcuno dovesse venire, allora perché no? Ma non è ancora arrivato nessuno. Forse ho aperto la porta adesso? Potremmo far venire qualcuno, non si sa mai”, ha detto l’ad a Top Gear.

Il modello da competizione dispone di un V6 da 952 CV

L’idea di una Peugeot 9X8 stradale potrebbe sorprendere molti, considerando che il marchio è noto principalmente per altri tipi di vetture (come la 208 o il 2008). Ma immaginate di guidare una vettura dotata di un motore V6 da 2.6 litri con tecnologia ibrida, capace di generare una potenza complessiva di 952 CV, sulle strade della vostra città.

Che si tratti di un sogno o di una prospettiva realistica, Linda Jackson ha lasciato aperta la porta a infinite possibilità. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è aspettare e vedere se alla fine queste voci si trasformeranno in realtà.