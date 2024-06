Dal 18 al 27 giugno 2024, Peugeot si presenterà come partner automobilistico ufficiale della Paris Fashion Week, segnando la sua prima partecipazione a questo prestigioso evento. Sotto il tema “Allure by Peugeot“, il marchio si pone al centro di una manifestazione che esalta sia i grandi nomi del lusso che i talenti emergenti del settore moda.

Questa collaborazione si estende anche al talentuoso stilista francese Emeric Tchatchoua, fondatore del marchio 3.Paradis, con cui Peugeot ha iniziato a lavorare nel 2023. La loro sinergia si riflette in un capo high-tech ispirato all’Inception Concept di Peugeot, caratterizzato da una stampa lenticolare 3D che cambia colore a seconda dell’angolazione.

Per Peugeot, l’idea di un mondo migliore passa attraverso l’Allure, una filosofia che mette la creatività umana al centro della strategia aziendale. Questo impegno risuona con la missione della Paris Fashion Week, organizzata dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode, che da 50 anni mette in luce i migliori talenti della moda.

Il cammino del Leone alla Paris Fashion Week

Nel 2024, Peugeot sarà il partner ufficiale della Paris Fashion Week per tre edizioni: la Settimana dell’Uomo Moda Primavera/Estate 2025 (18-23 giugno), la Settimana dell’Haute Couture Autunno/Inverno 2024/2025 (24-27 giugno), e la Moda Donna Primavera/Estate 2025 (23 settembre-1 ottobre). Durante questi eventi, Peugeot metterà a disposizione 30 veicoli, tra cui la 408 Hybrid e Plug-In Hybrid e la nuova E-3008, per trasportare gli ospiti, offrendo al marchio una visibilità unica nel cuore di Parigi.

Due modelli 408 speciali

In occasione della Paris Fashion Week 2024, Peugeot presenterà due modelli 408 decorati con i colori di 3.Paradis, sottolineando la loro partnership. La visione del marchio 3.Paradis, che combina l’eccellenza artigianale con messaggi potenti e stili unici, si allinea perfettamente con i valori di Peugeot. Questa collaborazione non solo celebra la diversità e l’innovazione nella moda, ma riflette anche l’ottimismo di Peugeot per il futuro della mobilità elettrica e il suo impegno a mescolare culture diverse.