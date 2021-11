Peugeot e-208 ed e-2008 2022: più autonomia per le piccole elettriche

Le versioni model year 2022 delle “piccole” elettriche della Casa del Leone, ovvero la citycar e-208 e il B-SUV e-2008, portano in dote alcune interessanti novità che hanno permesso di aumentare l’autonomia di marcia offerta da un “pieno” di elettricità. Il Costruttore d’oltralpe punta quindi a consolidare il successo di due importanti modelli che dal 2019 – anno del loro debutto commerciale – sono stati distribuiti in ben 90mila esemplari.

Non temono il freddo

L’aggiornamento delle due Peugeot ha permesso ad entrambi i modelli di aumentare la loro autonomia dell’8%, dato che si traduce in 25 km in più per ogni pieno di energia (ciclo WLTP). Grazie a questo miglioramento, la e-208 promette 362 km di autonomia, mentre la e-2008 tocca quota 345 km. Secondo quanto dichiarato dal Costruttore, l’ottimizzazione viene evidenziata sia nell’utilizzo urbana che con temperature vicino agli 0°C. Nonostante le temperature più fredde solitamente penalizzano le vetture elettriche, in queste condizioni climatiche le due francesine hanno visto aumentare la loro autonomia di circa 40 km.

Si punta sul risparmio di energia

Per ottenere questi ottimi risultati, la Casa transalpina ha applicato dei piccoli e importanti accorgimenti a partire dall’uso di pneumatici da 16 pollici con etichetta “A+” sulla e-208 e da 17 pollici per la e-2008. Queste coperture permettono di ridurre la resistenza al rotolamento e di conseguenza abbassano i consumi di energia. Anche la trasmissione è stata ottimizzata per aumentare l’autonomia in contesti autostradali, inoltre è stata adottata una pompa di calore e un sensore d’umidità inediti che aiutano la climatizzazione ad essere più efficiente.

Powertrain invariato

Invariata la batteria da 50 kWh e anche l’ormai noto powertrain motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate parlano di una velocità massima è limitata a 150 km/h e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. I prezzi di listino verranno comunicati nei prossimi giorni.