Peugeot 308: le indiscrezioni sulla variante crossover

Entro fine anno sarà svelata l’inedita variante crossover della nuova Peugeot 308, nota attualmente come modello P54. Esteticamente, sarà riconoscibile per l’assetto rialzato e lo stile da SUV coupé della carrozzeria, in linea con il design della nuova Citroen C4. Attesa sul mercato europeo nel corso del 2022, andrà a competere direttamente con la Kia XCeed, ma soprattutto con la connazionale Renault Arkana.

408, 308 RX o 4008?

La variante crossover della nuova Peugeot 308 sarà lunga all’incirca 470 centimetri e sostituirà la berlina 408, quest’ultima destinata solo al mercato cinese. Non è escluso che quest’inedita configurazione della compatta del Leone possa essere commercializzata proprio come Peugeot 408, anche se sono al vaglio anche la denominazione 308 RX e la numerazione 4008. Inoltre, sarà affiancata successivamente dalla gemella con il brand Opel.

Anche ibrida Plug-In ed elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la crossover Peugeot 408 sarà proposta con i propulsori a benzina 1.2 PureTech da 130 CV o 155 CV e 1.6 PureTech da 180 CV o 225 CV ed il motore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza. Non mancherà la configurazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva, nonché le sportive declinazioni Hybrid4 da 300 CV e PSE da 360 CV di potenza complessiva che debutteranno in seguito. Infine, sono previste anche le versioni Mild Hybrid ed e-DCT con il cambio automatico a doppia frizione, più la e-408 a propulsione elettrica che sarà introdotta nel 2023.