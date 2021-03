Peugeot 308 2021: ecco la nuova generazione

La nuova Peugeot 308 cambia aspetto e dimensioni per continuare ad ambire al podio del segmento più competitivo del mercato, quello delle compatte.

Peugeot 308: nuove dimensioni, più spaziosa dentro

La rinnovata hatchback del Leone misura 11 centimetri in più (4,36 metri) rispetto al modello uscente, mentre il passo aumenta di 55 mm (2.675 metri) offrendo così più spazio per i passeggeri della seconda fila. È alta 1,44 metri (20 mm in meno) e offre un bagagliaio da 412 litri di capacità (ridotti a 361 nella versione ibrida). E per finire, in quanto alle modifiche strutturali, il parabrezza ha un angolo più inclinato e occupa una posizione leggermente già arretrata, a favore del cofano. Il che le da un look più sportiveggiante.

Svolta stilistica per la nuova Peugeot 308

In generale per la nuova 308, Peugeot ha optato per una svolta allo stile del design, ora più all’avanguardia. Nella parte anteriore spicca il nuovo design della griglia del radiatore, ricca di inserti cromati e dall’aspetto molto dinamico, in cui compare il nuovo scudo del marchio e in cui si fondono i nuovi fari sottili con tecnologia Full LED. Tra l’altro i gruppi ottici appaiono più fini nelle due finiture più complete, GT e GT Pack, quando si abbinano alla luce Matrix LED.

Le classiche ‘zanne’ si estendono verticalmente per le luci diurne, mentre sul retro sono presenti nuove lampade a led montate sul pannello nero, con i tre caratteristici artigli in una nuova disposizione. Il paraurti è più voluminoso e sportivo, ospita la targa e nuove finiture per i terminali di scarico.

Il novo logo del Leone

La nuova 308 inaugura inoltre il nuovo logo sui parafanghi anteriori, sulla calandra e sul portellone, mentre le scritte del modello appaiono anche sul bordo del cofano e sul retro. Nuova è anche la gamma di cerchi in lega con dimensioni comprese tra 16 e 18 pollici, disponibili in 7 colori, a scelta tra «Olive Green», «Vertigo Blue», «Elixir Red», «Pearl White» , “Ice White”, “Artense Grey” e “Pearl Black”.

Interni rinnovati, nuovo i-cockpit

All’interno, la compatta francese eredita il cruscotto dalla 3008 e dalla 508, mantenendo il quadro strumenti digitale “i-cockpit” separato dal piantone dello sterzo e alloggiato in una sorta di cupola. La consolle centrale incorpora il touch screen da 10 pollici con effetto 3D nelle finiture “GT” e “GT Pack”, che fa da interfaccia al nuovo sistema di infotainment “PEUGEOT i-” Connect ». Parte del tunnel di trasmissione è stato inoltre rialzato nella sezione sinistra dove si trova il cambio. L’automatico a 8 velocità ora dispone di un piccolo selettore a pulsante e due pulsanti aggiuntivi.

Tanta tecnologia per la nuova Peugeot 308

Carica di accessori di ultima generazione, la nuova Peugeot 308 offrirà una generosa dotazione di serie in cui non mancheranno i più avanzati assistenti alla guida. Peugeot entra nell’era della guida semi-autonoma e delle tecnologia di sicurezza con funzioni di Livello 2+. Una nuova generazione di sistemi che rientrano nel pacchetto Drive Assist 2.0 sarà disponibile alla fine dell’anno, a pochi mesi dall’arrivo sul mercato delle prime unità.

Da evidenziare il nuovo assistente per il monitoraggio degli angoli ciechi fino ad una distanza massima di 75 metri, le nuove telecamere perimetrali o il cruise control che, nelle versioni automatiche, dispone della funzione di cambio di corsia e “Stop & Go”, oltre alla segnalazione della velocità raccomandata pe rio sorpasso e la funzione di adattamento automatico della velocità in curva, insomma un vero arsenale tecnologico.

Le motorizzazioni della Peugeot 308 2021

In termini di motorizzazioni, la nuova Peugeot 308 2021 sarà offerta con un totale di sette versioni meccaniche, tutte a trazione anteriore. L’offerta comprenderà due ibridi plug-in, un’unità a benzina con potenze massime di 110 e 130 CV, e un motore diesel da 130 CV, con cambio manuale e automatico a 8 rapporti. Il tutto a basse emissioni di CO2 e conforme agli esigenti standard sulle emissioni Euro 6d.