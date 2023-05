Peugeot 2008 restyling: ecco come è cambiato il SUV del Leone

Peugeot ha svelato la versione rinnovata del suo SUV compatto immensamente popolare: Peugeot 2008. Questo restyling rappresenta un passo significativo negli sforzi della casa automobilistica francese per spingere il suo modello verso l’alto. La vettura del Leone presenta una serie di nuovi aggiornamenti, tra cui una riprogettazione esterna, una selezione di quattro propulsori, attrezzature avanzate e un nuovissimo motore elettrico. Il modello riceverà ulteriori miglioramenti nel 2024 con l’introduzione di un sistema ibrido.

Svelato il restyling del SUV compatto Peugeot 2008

La nuova firma luminosa Peugeot, introdotta con la nuova 508, è ora di serie su tutta la gamma di Peugeot 2008. Il design aggiornato presenta tre artigli luminosi verticali incorporati negli inserti in nero lucido del paraurti ridisegnato, mentre la nuova calandra mette in risalto il nuovo emblema Peugeot. I modelli Active presentano un motivo a griglia orizzontale in nero lucido, mentre le varianti Allure e GT sono dotate di un motivo verticale che si abbina al colore della carrozzeria. Le nuove luci posteriori a LED e i cerchi in lega ridisegnati completano le modifiche esterne.

All’interno dell’abitacolo, la Peugeot 2008 restyling presenta nuovi tessuti dei sedili, un nuovo design per il quadro strumenti digitale da 10 pollici montato sui modelli Allure e GT e un sistema di illuminazione ambientale migliorato con otto opzioni di colore selezionabili disponibili solo nella GT. La casa automobilistica ha inoltre dotato tutti i modelli di un sistema di infotainment touch-screen da 10 pollici dotato di Peugeot i-Connect con wireless CarPlay e Android Auto, mentre i modelli Allure e GT sono dotati anche di tecnologia HD. Il volante multifunzione presenta il nuovo badge Peugeot e la console centrale ha un pomello del cambio manuale rielaborato con una migliore ergonomia.

La nuova Peugeot 2008 è disponibile con quattro propulsori a seconda del mercato, tra cui un diesel da 1,5 litri, un motore elettrico completamente nuovo e due motori a benzina da 1,2 litri. I motori a benzina producono tra 75-96 kW di potenza, con quello meno potente disponibile solo in versione manuale a sei marce, mentre il modello più potente può essere avuto anche con cambio automatico a otto marce.

Il motore diesel eroga 96 kW di potenza ed è venduto esclusivamente con cambio automatico. La nuovissima base elettrica è dotata di una batteria da 54 kWh collegata a un motore da 115 kW e offre un’autonomia di guida massima di 406 km. Secondo Peugeot, un caricatore pubblico CC da 100 kW ricarica la batteria dal 20 all’80% in 30 minuti, mentre un wallbox CA da 7,4 kW fa lo stesso in quattro ore e 40 minuti. Una presa da 3,2 kW porta la batteria dallo 0 al 100% in 11 ore e 10 minuti.