La Fiat Panda 4×4 di prima generazione è diventata un mito inossidabile, che ha creato un seguito di appassionati che la venerano come una dea pagana devota all’off-road. Oggi, l’azienda emiliana Inglorious Basterds Cycle, dopo aver diffuso un render personalizzato sulla loro versione di Panda 4×4, ha avuto l’idea di riportare in vita la mitica utilitaria a trazione integrale con un restomod.

Il progetto

A qualche mese di distanza dalla pubblicazione delle prime ricostruzioni al computer, il programma sta andando avanti senza fermarsi. Il target prefissato è quello di iniziare coi primi test drive a marzo, con debutto a giugno. Il progetto speciale piace e ha stuzzicato l’interesse di numerose realtà che nel corso del tempo hanno deciso di affiancare la Inglorious Basterds Cycle. Ora si passa alla fase più calda, quella in cui si fa sul serio e dalla matita si passa alla fisicità vera e propria.

Una meccanica speciale

L’obiettivo principale è quello di dare alla Panda 4×4 una dignità ancora maggiore, offrendole in questo restomod quell’eleganza e quella ricchezza nei contenuti che non ha mai avuto, pur rispettando la meccanica sofisticata ed efficace. In ogni caso, la vettura avrà un cambio manuale con 5 rapporti o, in alternativa, un sequenziale automatico. Trattandosi poi di una 4×4 vera si potranno avere differenziali autobloccanti all’anteriore e al posteriore, assieme a nuove barre di torsione, il tutto firmato Artioli e Spektra. Proviene dalla Gb Assetti l’assetto, con altezza variabile con angoli di attacco e uscita di circa 45° e di dosso da 15°.

Una Panda scintillante

L’abitacolo della Panda si fa più ricco e si perde in mezzo alla numerosa pelle che lo caratterizza. Si potranno scegliere vari tipi di pellami e colori, insieme ad accessori curiosi come un marsupio asportabile. Singolare la scelta di un ombrello inserito nella portiera da parte della napoletana Mario Talarico. Quella che fa gli ombrelli anche per la famiglia reale inglese. Ovviamente i colori della carrozzeria potranno essere personalizzati, scegliendo tra le numerose soluzioni della Palini Refinish. Per le prime 10 unità previste nel primo lotto di produzione, con un prezzo base di 58.000 euro.