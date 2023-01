Fiat Tipo: la nuova generazione sarà un SUV

La prossima generazione della Fiat Tipo cambierà completamente il concetto attuale trasformandosi in un SUV. Secondo i piani industriali del Gruppo Stellantis la nuova gamma a ruote alte raggiungerà il mercato nel 2025.

Un modello tutto nuovo

La Fiat Tipo scomparirà come è conosciuta oggi. Dalla sua prossima generazione, prevista entro un paio d’anni, sarà infatti un SUV. Ma non uno qualsiasi, bensì uno caratterizzato da “un approccio innovativo”. Lo ha dichiarato il boss della Fiat, Olivier François, senza fornire ulteriori dettagli in merito.

Secondo il CEO la Fiat concentrerà il suo futuro su due fronti. Il primo è la mobilità urbana e il secondo è il trasporto familiare a prezzi accessibili. Ed è proprio in quest’ultimo gruppo che si inserirà la nuova Fiat Tipo.

Un prodotto globale

Questo nuovo SUV sarà progettato per essere venduto in tutti i mercati del mondo, compresi quelli emergenti. L’idea di Fiat è infatti quella di riuscire ad attrarre clienti che cercano un prodotto tra i segmenti delle auto compatte, berline e auto familiari in genere. In altre parole, la nuova Tipo aspira ad essere un’auto versatile e trasversale, come poche altre.

François ha anche lasciato intendere che la nuova Tipo potrà optare per diverse soluzioni meccaniche. Avrà cioè la capacità di ospitare motori elettrici e termici, anche se entrambi non saranno necessariamente venduti su tutti i mercati.

La piattaforma

A tal proposito la nuova Fiat Tipo potrebbe optare sulla piattaforma CMP, che nel 2025 sarà ormai arrivata alla fine della sua vita utile e che consente questa dualità termica ed elettrica, oppure per la nuova STLA Small che andrà a sostituire la prima. Anche se, molto probabilmente, verrà scelta la CMP vista l’intenzione che ha dichiarato il marchio italiano di lanciare l’auto con motori sia elettrici che termici e in tutti i mercati.

Entro il 2024 tutte le nuove Fiat saranno elettriche?

Olivier François ha affermato:

“La nostra ambizione, che spero di realizzare, è che ogni nuovo modello lanciato in Europa a partire dal 2024 sarà elettrico. Possiamo farlo grazie a Stellantis e alla condivisione della tecnologia. Dobbiamo seguire il mercato e ascoltare i clienti sebbene il costo delle batterie non stia scendendo così velocemente come vorremmo. Saremo pronti se la tecnologia e le infrastrutture lo consentiranno”.