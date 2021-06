Pambuffetti PJ-01: la presentazione ufficiale al MIMO 2021

All’imminente MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show in programma dal 10 al 13 giugno, sarà presentata ufficialmente la nuova Pambuffetti PJ-01, di cui è stato rilasciato l’ultimo teaser. Questa vettura rappresenta l’inedita hypercar italiana prodotta artigianalmente, nata dall’estro di Juri Pambuffetti.

Presentazione in forma statica e dinamica

La nuova Pambufetti PJ-01 sarà svelata nell’esposizione statica il 10 giugno in Piazza Duomo a Milano, ma l’evento più atteso è il giorno seguente con il debutto in pista sul circuito dello storico Autodromo di Monza. Oltre al patron Juri Pambuffetti, alla kermesse saranno presenti anche il designer Marco Sforna e il collaudatore Andrea Boldrini.

Le caratteristiche tecniche principali

Stando alla scheda tecnica, la nuova hypercar Pambuffetti PJ-01 è equipaggiata con il motore a benzina 5200 V10 da 820 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima che consente di raggiungere prestazioni interessanti, ovvero oltre 320 km/h di velocità massima e 0-100 in meno di tre secondi per lo spunto in accelerazione. La vettura misura 470 cm in lunghezza, 206 cm in larghezza, 115 cm in altezza e 275 cm nel passo, mentre la massa ammonta a 1.100 kg grazie alle numerose componenti in fibra di carbonio sviluppate con lo specialista Carbon Dream.