Pagani Automobili apre un nuovo showroom a Hong Kong

Pagani Automobili produce opere d’arte a quattro ruote. Le auto sportive del marchio sono curate in ogni dettaglio ingegneristico e costruttivo, con la finezza dell’alta orologeria. Modelli come la Zonda, la Huayra e l’Utopia sono dei sogni tradotti in materia. Destinati a una ristretta cerchia di appassionati, che amano l’esclusività e le emozioni più belle, hanno un prezzo allineato ai contenuti. Questo riduce la platea dei potenziali acquirenti.

La prospettiva dell’acquisto è un privilegio per pochi eletti, dalle possibilità economiche fuori dal comune. Giusto che sia così. Auto come le Pagani devono giungere a coronamento di un percorso professionale di successo, come un meritato premio. Anche questo serve a dare valore ai sogni.

Espansione ad oriente

La casa di San Cesario sul Panaro, nonostante i bassi numeri produttivi, gode di ammiratori e clienti in ogni angolo del mondo, perché l’eccellenza paga. Di queste ore la notizia dell’apertura di un nuovo showroom a Wanchai, sull’isola di Hong Kong, in collaborazione con SPS MOTORS Ltd. In quell’area del mondo, la prima consegna di un’auto Pagani avvenne 20 anni fa. Adesso il marchio emiliano punta a rafforzare il legame con il territorio e ad ampliare la presenza in un mercato fondamentale all’interno della regione APAC (Asia-Pacifico). Lo farà con lo stile di sempre. Noblesse oblige!

Nel punto vendita appena inaugurato ci sono gli elementi distintivi dell’atelier modenese creato da Horacio Pagani, uomo visionario e di grandissima classe. Spazio anche per le nuove tecnologie, con strumenti di visualizzazione digitale all’avanguardia. Grazie ad essi, i clienti di Hong Kong potranno configurare i loro preziosi esemplari in modo molto coinvolgente.

Pagani è magia e nobiltà

Cuore di tutto sarà il rapporto umano: gli esperti del nuovo showroom accompagneranno i futuri owner nella scelta minuziosa dei dettagli, partendo da una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, per dar vita a hypercar esclusive, perfettamente in linea coi gusti dei committenti.

Grande attenzione anche per il post vendita, perché l’esperienza di un cliente non si conclude dopo la consegna dell’auto. Un marchio al top deve offrire servizi di altissima gamma anche nell’after sales. Ai proprietari delle sue vetture, Pagani garantisce professionalità e dotazioni tecniche del migliore livello, per far sì che ogni gioiello a sua firma riceva una manutenzione meticolosa, secondo i più elevati standard.