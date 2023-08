Pagani Zonda 760 LH appartenuta a Lewis Hamilton distrutta in un incidente

La Pagani Zonda è una delle supercar più esclusive e desiderate al mondo, con una produzione limitata a poche decine di esemplari. La Zonda è nata nel 1999, basandosi su un motore V12 Mercedes-AMG e ha avuto diverse versioni e varianti, tra cui la Zonda F, la Zonda R, la Zonda Cinque e la Zonda Revolucion.

L’ex Pagani Zonda di Hamilton si schianta nel tunnel di Penmaenbach a Conwy nel Galles

Tra i fortunati proprietari di una Pagani Zonda c’è stato anche Lewis Hamilton, il campione di Formula 1. Hamilton ha acquistato una Zonda 760 LH nel 2012, una versione speciale realizzata su misura per lui. La vettura aveva una carrozzeria viola metallizzata, un motore V12 da 7.3 litri con 760 CV, un cambio manuale a sei marce e un’ala posteriore a forma di L. Hamilton ha guidato la sua Zonda per diversi anni, ma l’ha poi venduta nel 2017.

Pagani Zonda 760 LH già protagonista di un incidente a Monaco nel 2015 adesso ne ha subito uno ancora più grave come si evince dalle foto del fotografo Ethan Gale che ha catturato le tristi conseguenze dell’auto danneggiata sul ciglio della strada nel tunnel di Penmaenbach situato a Conwy, nel Galles. Possiamo anche vedere la Pagani caricata su un rimorchio dove mostra danni significativi che sicuramente costeranno una fortuna per le riparazioni. La causa dell’incidente sarebbe stata l’alta velocità. Per fortuna il guidatore non ha riportato grossi danni. L’auto invece ha subito la rottura dell’asse posteriore, del parabrezza, dei fari e il danneggiamento dei pannelli della carrozzeria.