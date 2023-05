Opel, Stefan Moldaner: ‘La nuova Astra Electric ci darà un ulteriore slancio’

Aprile è stato un mese molto importante per Opel nella sua città natale in quanto la Opel Corsa è tornata in vetta alla classifica delle immatricolazioni con oltre 5200 esemplari venduti.

Oltre ad essere l’utilitaria più popolare, la best-seller del marchio di Stellantis è stata anche il veicolo più venduto in tutti i segmenti. C’è stato un aumento di oltre il 68% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, le vendite di Opel sono aumentate di circa il 22% rispetto allo stesso mese del 2022.

Nel corso dell’annuncio dei dati di vendita ufficiali, è intervenuto anche Stefan Moldaner – Head of Sales di Opel Germania.

“Il nostro eccellente risultato di aprile ci ha fornito un vento favorevole. E con la nuova Astra Electric completamente elettrica, ci aspettiamo presto un ulteriore slancio”, ha detto il dirigente.

Promette fino a 416 km di autonomia con una singola ricarica

Recentemente, la casa automobilistica tedesca ha presentato in anteprima la versione 100% elettrica della nuova Opel Astra. Secondo i primi dati ufficiali, la vettura – disponibile sia come berlina che come Sports Tourer station wagon – garantisce fino a 416 km di autonomia con una singola ricarica e propone una potenza massima di 156 CV grazie ad un nuovo motore elettrico.

Utilizzando un caricatore rapido in corrente continua, la batteria può essere ricaricata dal 20% all’80% in soli 26 minuti. In Italia, la nuova Opel Astra Electric potrà essere configurata a partire da questa primavera.