Nuova Opel Astra Sports Tourer GSe: al via gli ordini in Europa

La nuova Opel Astra Sports Tourer GSe è ora disponibile per l’ordine in Europa. E come i suoi fratelli GSe, la station wagon “Grand Sport electric” è all’altezza del suo nome. L’Astra Sports Tourer GSe suscita emozioni con caratteristiche di guida dinamiche, un telaio sportivo, trazione ibrida plug-in a zero emissioni locali e il suo caratteristico design GSe senza compromettere l’usabilità quotidiana. Ciò è garantito dalle virtù combinate tipiche del bestseller della classe compatta, come il vano posteriore ordinato con un volume di carico fino a 1.553 litri.

In Europa aperti gli ordini per la nuova Opel Astra Sports Tourer GSe

La nuova Opel Astra Sports Tourer GSe, dotata di numerosi extra GSe e disponibile in Germania a partire da 47.660 euro, combina il meglio di due mondi: pura dinamica e divertimento di guida responsabile con un elevato livello di utilizzo quotidiano. Come è tipico della GSe, la vettura è dotata di esclusivi cerchi in lega da 18 pollici in taglio diamante/nero e di un caratteristico paraurti anteriore e diffusore posteriore GSe. All’interno, specifici sedili GSe con certificazione AGR legano saldamente il pilota e il copilota al veicolo.

Per chi vuole farsi una vacanza in famiglia con la dinamica tra le station wagon di classe compatta, l’Astra Sports Tourer GSe ha pronto da 516 a 1.553 litri di spazio per il bagagliaio, che può essere facilmente caricato tramite il portellone, che può essere aperto opzionalmente e chiuso automaticamente con un gesto del piede.

La nuova Opel Astra Sports Tourer GSe dispone di una potenza di 165 kW/225 CV, il quattro cilindri da 1,6 litri eroga 133 kW/180 CV, il motore elettrico contribuisce fino a 81,2 kW/110 CV con una coppia massima di 360 ​​Newton metri.

L’intera gamma di sistemi di assistenza all’avanguardia di Opel completa la gamma. L’equipaggiamento di serie include il sistema Intelli-Drive con avviso di collisione frontale e frenata automatica di emergenza, rilevamento di pedoni e sonnolenza, assistente attivo al mantenimento della corsia, assistente alla segnaletica stradale, avviso di traffico trasversale e angolo cieco e assistente automatico di velocità con funzione di arresto.

Il park pilot per la parte anteriore e posteriore e la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi supportano il conducente durante le manovre. E i passeggeri della nuova GSe sono ben collegati con il sistema di navigazione multimediale wireless compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con touchscreen a colori da 10 pollici e display delle informazioni per il conducente da 10 pollici. Gli smartphone compatibili possono anche essere ricaricati facilmente tramite la ricarica wireless nella console centrale.