Opel, Florian Huettl: ‘La nuova Astra Sports Tourer GSe trasmette puro dinamismo’

Opel ha aperto ufficialmente gli ordini in Europa della nuova Opel Astra Sports Tourer GSe, ossia la versione più performante della station wagon tedesca. Parliamo del terzo veicolo appartenente alla gamma Grand Sport electric dopo il lancio di Grandland e Astra berlina.

Con i suoi numerosi extra dedicati a questa versione sportiva, la nuova Astra Sports Tourer GSe è disponibile ad un prezzo di partenza di 47.660 €. In occasione dell’annuncio relativo all’apertura degli ordini nel Vecchio Continente, è intervenuto Florian Huettl – CEO di Opel – il quale ha rilasciato una dichiarazione.

“La nuova Astra Sports Tourer GSe è una station wagon davvero eccezionale! Con il suo design affilato, trasmette immediatamente il piacere di guida – per tutta la famiglia – di cui è dotata. La GSe trasmette puro dinamismo, è localmente priva di emissioni e, come station wagon, offre anche molto spazio per l’uso quotidiano”, ha detto il dirigente.

Produce una potenza massima di 225 CV

L’Opel Astra Sports Tourer GSe viene fornita con un gruppo propulsore ibrido plug-in capace di sviluppare 225 CV di potenza. Questo prevede un quattro cilindri a benzina da 1.6 litri da 180 CV e un motore elettrico da 110 CV. Inoltre, la coppia massima è di 360 Nm.

La station wagon top di gamma del marchio di Stellantis impiega 7,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 235 km/h (o 135 km/h in modalità 100% elettrica). Grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, assicura fino a 63 km di autonomia in modalità EV con una singola ricarica.