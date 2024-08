Volkswagen ha introdotto il nuovo Volkswagen Transporter, il veicolo commerciale più versatile e avanzato mai prodotto dall’azienda. Questo modello offre la più ampia gamma di motorizzazioni e varianti di carrozzeria mai vista in un furgone Volkswagen, rendendolo adatto a una vasta gamma di esigenze professionali e personali. Basato sugli stessi principi del nuovo Ford Transit Custom, il Transporter è disponibile con tre motori diesel, una versione ibrida plug-in a benzina e tre motorizzazioni completamente elettriche a batteria.

Nuovo Volkswagen Transporter, la gamma motori

La gamma dei motori diesel comprende il 2.0 TDI, disponibile in tre diverse opzioni di potenza: 110, 150 e 170 CV. La versione ibrida plug-in eHybrid, già ordinabile, offre una potenza complessiva di 232 CV. Il TDI da 150 CV può essere equipaggiato con trazione integrale, mentre la versione da 170 CV è dotata di serie di un cambio automatico a 8 rapporti, disponibile come optional anche per la versione da 150 CV. Le varianti completamente elettriche, tutte con una batteria da 64 kWh, offrono potenze di 136, 218 e 286 CV, fornendo opzioni a zero emissioni per chi cerca soluzioni di trasporto ecologiche.

Le configurazioni

Il nuovo Transporter è disponibile in diverse configurazioni: come furgone tradizionale con tre o cinque posti, come furgone a doppia cabina con sei posti e come minibus con nove posti. Le lunghezze del cassone variano da 5,05 metri a 5,45 metri, con volumi di carico massimi che spaziano tra 5,8 e 9,0 metri cubi. Il veicolo è in grado di trasportare carichi utili fino a 1330 kg e può trainare un rimorchio con una capacità massima di 2800 kg, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni commerciali.

Gli interni

All’interno, il nuovo Volkswagen Transporter offre un’esperienza tecnologica avanzata con un pannello strumenti digitale da 12 pollici e un touchscreen per l’infotainment da 13 pollici, identici a quelli del Transit Custom. Le dotazioni di serie includono porte USB-A e USB-C, mentre una presa da 230 V, capace di erogare fino a 2,3 kW a un dispositivo esterno, è disponibile come optional.

Con queste caratteristiche, il nuovo Volkswagen Transporter si pone come punto di riferimento nel settore dei veicoli commerciali, offrendo soluzioni flessibili e potenti per tutte le esigenze di trasporto.