I primi dati sull’applicazione del nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, mostrano segnali incoraggianti: -5,5% di incidenti stradali, -20,4% di vittime e -8,8% di feriti. Questi risultati, raccolti nei primi tre mesi fino al 13 marzo 2025, evidenziano l’efficacia delle nuove norme.

Gli incidenti sono diminuiti

Secondo le statistiche fornite da Polizia Stradale e Carabinieri, e condivise dal Viminale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli incidenti stradali sono diminuiti da 6.227 a 5.712. Ancora più rilevante è il calo delle vittime, con 61 decessi in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (da 299 a 238). Anche il numero di feriti ha registrato un miglioramento, passando da 9.222 a 8.407 persone coinvolte.

Tra le sanzioni, l’uso del cellulare guida emerge come la principale causa di sospensione della patente: delle 17.607 patenti ritirate nel trimestre, oltre la metà (8.912, pari al 50,6%) sono state revocate per questa infrazione. Questo comportamento si conferma tra i più pericolosi e sanzionati sulle strade italiane.

Codice della Strada: rinforzati i controlli

Per quanto riguarda i controlli con etilometro, sono stati effettuati 203.753 test nel periodo, con l’1,7% dei conducenti multati per guida in stato di ebbrezza e lo 0,2% per uso di sostanze stupefacenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre precisato che i limiti di consumo alcolico non sono stati modificati con il nuovo codice, e alcune notizie, come quelle relative alle sanzioni per ciclisti ubriachi, si riferiscono a norme già esistenti dal 1992.

Le preoccupazioni iniziali su controlli eccessivi per droghe e farmaci si sono rivelate infondate. Questi risultati confermano che regole più severe e controlli intensificati possono migliorare la sicurezza stradale, promuovendo maggiore consapevolezza e responsabilità alla guida, soprattutto per contrastare comportamenti rischiosi come l’uso del cellulare guida e la guida sotto effetto di alcol o stupefacenti.