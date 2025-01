Nuove regole per portabici e portasci: cosa cambia

Novità significative per gli automobilisti che utilizzano accessori come portabici, portasci e strutture amovibili. Un recente decreto ministeriale, emanato il 21 dicembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025, introduce importanti semplificazioni per l’installazione di questi dispositivi, purché vengano rispettate specifiche condizioni.

Portabici e portasci: le nuove regole

Le nuove normative eliminano l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione del veicolo, a condizione che siano rispettati tre requisiti principali. Innanzitutto, è necessario garantire il rispetto dei limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio traino. Inoltre, le strutture amovibili devono essere omologate e dotate del marchio di conformità, accompagnate da istruzioni di montaggio fornite dal produttore. Infine, devono includere un alloggiamento per la targa conforme al regolamento Unece numero 26 e disporre di dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva, che replicano le luci posteriori del veicolo, eccetto la luce di arresto centrale alta.

Per quanto riguarda le dimensioni, i portabici e i portasci amovibili possono sporgere dalla sagoma dell’auto fino a un massimo di 30 centimetri per lato oltre le luci posteriori. Tuttavia, ogni eventuale sporgenza del carico deve essere conforme alle norme sicurezza previste dal Codice della Strada. Gli automobilisti possono scegliere di utilizzare la targa originale del veicolo o una targa ripetitrice, in base alle esigenze.

Installazione strutture amovibili

È fondamentale ricordare che la corretta installazione delle strutture amovibili è una responsabilità diretta del conducente. In caso di incidente stradale, eventuali danni causati da un’installazione non conforme potrebbero ricadere sull’automobilista. Questo aspetto sottolinea l’importanza di un montaggio accurato e rispettoso delle istruzioni fornite dal produttore.

Queste nuove disposizioni rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore praticità per chi utilizza accessori come portabici e portasci. Le semplificazioni burocratiche, tuttavia, non devono mai andare a scapito della sicurezza stradale. Rispettare i limiti e le normative resta essenziale per evitare sanzioni e responsabilità legali.