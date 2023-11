Nuove Lancia Ypsilon, Delta e Gamma: differenze e cose in comune

Tre nuovi modelli di Lancia, Ypsilon, Delta e Gamma, saranno i protagonisti del rilancio del marchio italiano in Europa, puntando al segmento premium del mercato automobilistico del nostro continente. Si tratta di tre auto molto diverse tra loro. La prima a debuttare sarà la nuova Ypsilon, una berlina compatta di segmento B di 4 metri di lunghezza, che verrà presentata nel primo trimestre del 2024 e sarà prodotta in Spagna su piattaforma CMP. Questa auto sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida e avrà anche una versione di punta HF che arriverà nel 2025.

Ecco quando arriveranno e cosa avranno in comune le nuove Lancia Ypsilon, Gamma e Delta

La nuova ammiraglia del marchio sarà la seconda a essere lanciata, la nuova Lancia Gamma. La vettura sarà esclusivamente elettrica e verrà realizzata nello stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. L’auto avrà una fastback dalle linee eleganti, una lunghezza di circa 4,7 metri e un’autonomia fino a 700 km. L’ultima a essere presentata nel 2028 sarà la nuova Delta. Di questa auto sappiamo che avrà un design ispirato alla sua famosa antenata, sarà soltanto elettrica, lunga 4,4 metri e basata sempre su piattaforma STLA Medium. Il luogo di produzione non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Oggi vogliamo analizzare gli aspetti che saranno comuni a tutti e tre i modelli. Gli elementi che definiranno quindi la futura gamma di Lancia. Naturalmente tutte e tre queste auto avranno molti elementi di design in comune tra loro. Questi saranno ispirati dalla concept car Pu+RA HPE esposta alla Milano Design Week la scorsa primavera e che come sappiamo rappresenta la visione di Lancia per il futuro. Un’altra cosa che legherà tutte e tre queste vetture è che esse puntaranno sull’eleganza e sullo stile italiano.

Le tre auto di Lancia avranno uno stile pensato per conquistare un pubblico molto ampio. Quindi non solo donne come succede oggi con l’attuale Ypsilon ma anche uomini e soprattutto giovani. Un altro elemento che le unirà sarà l’uso di interni premium che richiameranno lo stile tipico dei salotti italiani con materiali di qualità e di alto livello. Infine dobbiamo anche menzionare la tecnologia a bordo che sarà completa ma soprattutto facile da usare e quindi accessibile a tutti.