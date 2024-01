Nuove Fiat Panda e Multipla: le due prossime novità di Fiat avranno molto in comune [RENDER]

Nuove Fiat Panda e Multipla saranno le due prossime novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica italiana. Le due auto arriveranno rispettivamente nel 2024 e nel 2025. La prima che conosceremo sarà proprio la nuova Panda il cui debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di luglio, anche se molto probabilmente le prime immagini senza veli trapeleranno già in primavera. Entro la fine del 2025 sarà invece la volta della nuova Fiat Multipla o come si chiamerà il crossover che la casa italiana lancerà sul mercato al posto di Fiat Tipo e 500X.

Nuova Fiat Panda e Multipla daranno origine ad una nuova famiglia di auto?

Le nuove Fiat Panda e Multipla avranno molto in comune. Entrambe nasceranno sulla piattaforma Smart car di Stellantis la stessa che sarà usata in altri 7 modelli del gruppo automobilistico tra cui Citroen eC3 e Citroen C3 Aircross. Le due auto saranno prodotte all’estero, la nuova Panda a Kragujevac in Serbia mentre la nuova Multipla a Kenitra in Marocco. Entrambe le due future auto di Fiat avranno un design squadrato da crossover compatto con la differenza che la Panda misurerà circa 4 metri mentre la Multipla dovrebbe superare i 4,2 m. Per quest’ultima si vocifera anche di una possibile configurazione a 7 posti ma al momento si attendono conferme.

Le nuove Fiat Panda e Multipla pur avendo in gamma versioni ibride si caratterizzeranno per essere due auto elettriche low cost. Al netto di incentivi la Panda dovrebbe partire da circa 21 mila euro e la Multipla da 24 mila euro. Questo significa che con gli incentivi statali i prezzi scenderanno molto al di sotto dei 20 mila euro. Per quanto riguarda la loro autonomia dovrebbe essere simile a quella della recente Citroen e-C3 e quindi di 320 km con una ricarica completa. Entrambe useranno batterie LFP.