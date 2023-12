Nuove Alfa Romeo Giulia, Duetto e GTV: il Biscione avrà ancora berline in futuro

In futuro Alfa Romeo non si ridurrà a vendere solo SUV. Questa è la promessa ribadita in occasione del lancio di Alfa Romeo Milano alla stampa internazionale dal CEO Jean Philippe Imparato. Il boss del Biscione ha parlato della nuova Alfa Romeo Giulia in arrivo nel 2025 dicendo che l’auto sarà ancora una berlina dato che questo tipo di auto fa parte del DNA del Biscione e inoltre questa tipologia di carrozzeria funziona bene nell’era delle auto elettriche in cui l’aerodinamica gioca un ruolo molto importante.

Alfa Romeo Giulia, GTV e Duetto: il Biscione non venderà solo SUV in futuro parola di Imparato

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia Imparato ha detto che sarà solo elettrica, che nascerà su piattaforma STLA Large e che sarà prodotta in Italia. Sarà ancora Cassino la casa di questa auto come per la prima generazione. Il CEO di Alfa Romeo ha anche confermato di aver ricevuto molti suggerimenti per fare una versione station wagon di Giulia. Forse una soluzione è stata trovata, si tratta di un compromesso tra una berlina e una stagion wagon.

La nuova Alfa Romeo Giulia comunque non sarà l’unica berlina a far parte della gamma del Biscione. Ci potrebbe essere spazio anche per una nuova GTV e persino per una Duetto. Su questi progetti però il francese non si è voluto sbilanciare più di tanto in quanto si tratta di auto ancora in fase di approvazione da parte del gruppo Stellantis.