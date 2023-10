Nuova Alfa Romeo GTV: un render immagina così la futura coupé del Biscione

Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere il nome di una futura coupè della casa automobilistica del Biscione. Questa auto potrebbe rappresentare una sorta di top di gamma con la versione Quadrifoglio che dovrebbe superare i 1.000 cavalli e avere un’autonomia di oltre 800 km con una ricarica completa. Questo in quanto si tratterà di una vettura completamente elettrica come tutte le future auto di Alfa Romeo lanciate sul mercato dal 2025 in poi. Si dice inoltre che i tempi di ricarica saranno ridottissimi, forse appena 18 minuti per portare l’auto dallo 0 all’80 per cento.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo GTV che potrebbe debuttare nel 2027

La nuova Alfa Romeo GTV che secondo alcuni potrebbe essere rivale diretta della BMW Serie 4 Coupé ma anche dell’Audi A5 coupé e della Mercedes Classe C Coupé, è stata immaginata nei giorni scorsi in un nuovo render realizzato da Dessicardesign e pubblicato su Instagram. In questa creazione digitale viene immaginata un’auto estremamente sportiva. Anche con l’avvento della mobilità elettrica infatti il Biscione non rinuncerà alla sportività e infatti le sue auto continueranno ad avere un design che punterà soprattutto all’efficienza aerodinamica.

Ovviamente non sappiamo se davvero la nuova Alfa Romeo GTV avrà questo aspetto ma di certo si tratterà di una vettura molto importante per la casa automobilistica del Biscione che ha bisogno di un vero fiore all’occhiello nella sua gamma per sfondare definitivamente in mercati importanti come quello americano con l’obiettivo di diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis. Vedremo dunque che aggiornamenti arriveranno a proposito di questa sportiva.