Alfa Romeo Milano è il nome del primo Sport Urban Vehicle del Biscione

Alfa Romeo Milano è il nome del primo B-SUV della casa automobilistica del Biscione. La notizia è stata ufficialmente confermata dallo storico marchio milanese nella serata di ieri. Si tratta dunque di un omaggio alla città che ha dato le origini al marchio nel lontano 1910. Dunque smentite le voci secondo cui questo modello alla fine si sarebbe chiamato Alfa Romeo Brennero. Un teaser con alcune coordinate geografiche aveva fatto pensare a molti che il nome del modello che vedremo il prossimo anno potesse essere proprio quello.

Svelato il nome del primo B-SUV del Biscione: si chiamerà Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano sarà il primo modello del marchio di Stellantis ad essere prodotto nello stabilimento Stellantis di Tychy, accanto a Jeep Avenger e alla Fiat 600. È stato progettato sulla base della CMP (Common Modular Platform), che risale ai tempi di PSA. A seconda del mercato il SUV compatto, che dovrebbe avere una lunghezza di poco superiore ai 4,2 m, sarà venduto come un ibrido leggero con una potenza di circa 136 CV e in modello completamente elettrico in almeno due versioni. Milano sarà la prima elettrica nella storia del Biscione.

Maggiori dettagli tecnici e l’aspetto del nuovo modello saranno svelati solo nell’aprile 2024. Alfa Romeo Milano sarà infatti svelato nel capoluogo lombardo in quel mese. La sua commercializzazione partirà nel settembre del 2024 con la versione completamente elettrica a cui seguirà entro fine anno anche l’ibrida che sarà la entry level del marchio con un prezzo che potrebbe partire da 26 – 27 mila euro. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi trapeleranno ulteriori dettagli a proposito di questo atteso modello di Alfa Romeo.