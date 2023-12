Alfa Romeo Brennero potrebbe essere il nome del B-SUV [RENDER]

Ieri Alfa Romeo sui social ha pubblicato un misterioso teaser con una serie di coordinate geografiche. Queste indicavano il centro di Milano, il Passo dello Stelvio, il Museo di Arese, la pista del Balocco e infine anche il Passo del Brennero. Questa ultima coordinata fa pensare che questo sia stato un modo originale di rivelare il nome del futuro SUV compatto che la casa automobilistica del Biscione svelerà nel corso del primo trimestre del 2024 che dunque si potrebbe chiamare Alfa Romeo Brennero.

Il nome del futuro B-SUV del Biscione? Potrebbe essere Alfa Romeo Brennero

Sul nome di Alfa Romeo Brennero rimane qualche perplessità in quanto tempo fa il CEO di Alfa Romeo Imparato, a diretta domanda di un giornalista, aveva smentito categoricamente l’uso di questo nome. Ma il teaser di ieri lascia pochi dubbi in merito. Ricordiamo che questo veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia dove già vengono costruite Jeep Avenger e Fiat 600. Avrà una versione completamente elettrica con lo stesso propulsore degli altri due SUV di Stellantis. Inoltre nella gamma ci sarà anche una versione ibrida che sarà la versione di ingresso alla gamma con un prezzo di poco superiore ai 25 mila euro.

Alfa Romeo Brennero sarà un modello chiave per la futura crescita di Alfa Romeo che punta ad aumentare e non di poco le sue vendite con un veicolo che si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento in Europa. Qui vi proponiamo uno dei tanti render apparsi ad immaginare lo stile di questo veicolo di cui nei mesi scorsi sono trapelate le prime immagini.