Alfa Romeo B-SUV: 240 cavalli per la versione top di gamma? [RENDER]

Alfa Romeo B-SUV potrebbe essere un modello piuttosto sorprendente. La futura entry level della gamma della casa automobilistica del Biscione farà il suo debutto tra pochi mesi. La sua commercializzazione dovrebbe iniziare ad aprile come anticipato dal numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. La vettura che potrebbe avere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 30 mila euro sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP.

Alfa Romeo B-SUV: potrebbe sorprendere per il suo stile e per le sue qualità

Alfa Romeo B-SUV, il cui nome dovrebbe essere rivelato entro fine anno, potrebbe avere una versione top di gamma con motore da 240 cavalli. Di questa versione che forse si chiamerà Quadrifoglio, si dice che sarà solo elettrica al 100 per cento. Di questo motore si dice possa essere lo stesso della futura Lancia Ypsilon HF. Al momento però si tratta di semplici voci di corridoio da prendere quindi con cautela.

Il design del futuro Alfa Romeo B-SUV sarà sorprendente. Non si tratterà del classico SUV compatto dalle forme squadrate come se ne vendono tanti in quel segmento di mercato ma di un modello con assetto ribassato e carattere sportivo che non farà rimpiangere le vecchie Alfa Romeo MiTo e Giulietta. In gamma oltre ad almeno un paio di elettriche al 100 per cento tra cui una con lo stesso motore della Jeep avenger, sarà presente anche qualche versione ibrida. A breve sono attese anche le prime immagini teaser del modello dopo quelle “rubate” pubblicate nei mesi scorsi. Qui vi mostriamo un render del canale YouTube Auto Om Tv che immagina così la futura top di gamma del SUV.