Il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto sul mercato di una nuova Volkswagen UP. Si potrebbe chiamare così il modello attualmente conosciuto con il nome di Volkswagen ID.1 che sarà la futura entry level della gamma di auto elettriche della casa automobilistica di Wolfsburg. Grazie ai recenti progressi relativi in particolare alle batterie questa auto potrà essere proposta a prezzi davvero interessanti divenendo la prima auto elettrica low cost di Volskwagen.

Grazie ai recenti passi avanti fatti dalla tecnologia, la nuova Volkswagen Up tornerà nel 2027 come auto elettrica low cost

La nuova Volkswagen UP, la cui produzione potrebbe iniziare già a fine 2026, arriverà sul mercato dopo la ID.2 che come sappiamo costerà intorno ai 25 mila euro. Questa auto che quindi sarà ancora più economica e potrebbe costare meno di 20 mila euro rivaleggerà sul mercato con rivali del calibro della nuova Renault Twingo, della nuova Fiat Panda e della nuova Citroën e-C3.

Lo scorso anno, Volkswagen ha ratificato i progetti relativi a un nuovo veicolo elettrico di base, presentando il concept leggermente più grande ID2all. Attualmente, l’azienda sta lavorando per portare in produzione l’ID 1 entro i prossimi tre anni, sostituendo l’Up, la cui produzione è stata recentemente interrotta dopo 12 anni di produzione.

Kai Grünitz, capo dello sviluppo tecnico, ha svelato che i primi bozzetti di design di questa auto sono pronti e che lo sviluppo è in corso. Ha suggerito che il nuovo veicolo sarà il naturale successore dell’amatissima city car, condividendo inevitabilmente alcuni degli attributi e degli elementi di design che l’hanno resa così popolare.

Anche se non ha confermato esplicitamente che si chiamerà proprio nuova Volkswagen Up, ricoriamo che la casa tedesca attribuisce grande importanza ai nomi più consolidati e di successo. Basti pensare alla conferma di nomi quali Golf, Passat e Tiguan nell’era dei veicoli elettrici, suggerendo che la strategia di denominazione numerica utilizzata per i veicoli elettrici ID potrebbe subire dei cambiamenti.