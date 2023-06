Nuova Volkswagen Tiguan 2023: ecco come cambierà il SUV con la futura generazione [RENDER]

Nuova Volkswagen Tiguan è una delle auto più attese tra quelle che debutteranno in questo 2023. Attualmente il SUV di Volkswagen è alla seconda generazione, lanciata nel 2016 e rinnovata nel 2020 con un restyling che ha introdotto nuovi motori, tecnologie e design. Ma cosa ci riserverà il futuro del Tiguan? Secondo le indiscrezioni, la terza generazione del SUV dovrebbe arrivare nel 2025, con una serie di novità che lo renderanno ancora più competitivo e al passo con i tempi. La prima novità riguarda la piattaforma: il Tiguan 3 dovrebbe basarsi sulla nuova versione della MQB, la stessa che equipaggerà la Golf 9.

Ecco come sarà la nuova Volkswagen Tiguan il cui debutto è previsto a settembre 2023

A proposito di come cambierà il design della nuova Volkswagen Tiguan, oggi vi segnaliamo un nuovo render pubblicato dal sito Auto Bild che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello che debutterà a settembre del 2023 per poi arrivare sul mercato agli inizi del 2024. Come è possibile notare anche da queste immagini, il SUV di Volskwagen adotterà uno stile più moderno e meno squadrato rispetto al modello attuale con linee più “tondeggianti”. Inoltre anche gli interni subiranno importanti modifiche con nuovi materiali, più lusso e soprattuttto più tecnologia. Per quanto riguarda invece la gamma dei motori il modello di Volkswagen sarà offerto con numerose versioni compresi anche ibridi plug-in.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito della nuova Volkswagen Tiguan che ancora per molti anni avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica di Wolfsburg.