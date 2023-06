Nuovo Volkswagen Tiguan: anteprima ufficiale della terza generazione [FOTO]

Questo autunno, Volkswagen è pronta a svelare al mondo un nuovo SUV: l’ultima generazione del celebre Volkswagen Tiguan. Nonostante l’azienda abbia rilasciato solamente immagini di un prototipo completamente camuffato, i fan possono già cogliere il fascino distintivo delle sue linee, che lasciano intravedere un design accattivante.

Il nuovo Tiguan prevede un salto di qualità significativo grazie alla piattaforma MQB Evo su cui si basa. L’atteso lancio sul mercato europeo è previsto per il primo trimestre del 2024.

Sarà più lungo e alto della generazione attuale

Il design si evolve seguendo una forma più arrotondata, con misure incrementate in tutti i sensi: la lunghezza arriva a 4551 mm (+32 mm), l’altezza si assesta a 1640 mm (+5 mm) e la larghezza tocca i 1939 mm. Il passo si estende fino a 2681 mm.

Oltre al modello base, VW ha in serbo una versione Allspace, più lunga e capace di accogliere fino a sette passeggeri, le cui dimensioni sono per ora mantenute segrete.

Proporrà una capacità di carico di 648 litri

Entrando nel dettaglio degli interni, il Volkswagen Tiguan 2024 offrirà una capacità di carico aumentata a 648 litri (+33 litri) e uno spazio per la testa di guidatore e passeggero anteriore più generoso di 9 mm mentre i passeggeri posteriori godranno di un +10 mm. Per gli amanti del lusso, gli allestimenti top di gamma offriranno sedili dotati di funzione massaggio, ventilazione e regolazione elettrica a 14 vie.

Sul fronte della tecnologia, la nuova generazione farà seguito al Touareg restyling, incorporando i fari Matrix LED opzionali. Ogni faro è composto da 19.200 micro LED controllabili individualmente, capaci di illuminare la strada fino a 500 metri. La parte posteriore sarà invece impreziosita da una striscia a LED a tutta larghezza.

Avrà un sistema di infotainment aggiornato

Purtroppo, la casa automobilistica tedesca non ha ancora condiviso immagini dell’abitacolo, ma alcune indiscrezioni hanno anticipato alcune novità molto interessanti. Gli interni saranno dominati da un sistema di infotainment con display da 12.9 pollici per gli allestimenti inferiori e da 15 pollici per quelli top di gamma.

La dotazione tecnologica prevede anche un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici e un display head-up sul parabrezza. Le versioni dotate della tecnologia 4Motion Active Control avranno un nuovo display OLED sulla console centrale per la gestione di vari parametri, come la modalità di guida preferita.

Sono previste anche più versioni ibride plug-in

Il nuovo Tiguan sarà disponibile con motori a benzina, diesel e ibridi plug-in, quest’ultimi con una potenza variabile tra 204 CV e 272 CV. Le versioni ibride promettono fino a 120 km di autonomia in modalità EV con una singola ricarica. Non mancheranno poi le versioni con trazione anteriore e quelle con trazione integrale 4Motion.

Infine, l’innovativo sistema Dynamic Chassis Control Pro (DCC Pro), ora dotato di ammortizzatori a due valvole, garantirà una guida ancora più fluida, aggiungendo un altro elemento distintivo alle già eccellenti caratteristiche del Volkswagen Tiguan 2024.