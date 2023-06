Volkswagen Touareg 2024: si aprono gli ordini in Italia in due allestimenti [FOTO]

Volkswagen porta lusso e innovazione sulle strade italiane con il lancio del Volkswagen Touareg 2024, dando ufficialmente il via agli ordini. Partendo da un prezzo di listino di 83.500 euro per la versione Elegance, equipaggiata con un potente motore V6 TDI da 3 litri, l’elegante SUV è il modello da scegliere nell’ampia gamma della casa automobilistica tedesca.

L’imponente e sofisticato Touareg si distingue per essere il primo modello di VW dotato dei nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light. Questa straordinaria tecnologia include 19.216 micro LED per lato, che illumina la strada in modo efficace e sicuro, permettendo di viaggiare in condizioni di visibilità ottimale.

All’interno c’è anche il nuovo Innovision Cockpit

Volkswagen non ha lasciato nulla al caso per quanto riguarda l’innovazione interna. L’abitacolo del nuovo Touareg è stato aggiornato con l’implementazione del nuovo Innovision Cockpit, un ulteriore passo in avanti verso un’esperienza di guida intuitiva e altamente tecnologica.

Nel rinnovamento del grande SUV, l’attenzione al dettaglio è evidente. Rielaborazioni estetiche al frontale e al posteriore del veicolo, insieme a gruppi ottici posteriori a LED in forma di listello luminoso, rendono il design esteriore del veicolo immediatamente riconoscibile. Il tocco finale: il logo del brand che si illumina di rosso dona al Touareg un’aura unica e distintiva.

Non si tratta solo di estetica però in quanto il costruttore ha introdotto un inedito sensore di carico sul tetto del modello. Questo dispositivo intelligente rileva quando un box portabagagli viene montato sul tetto e invia le informazioni ai sistemi di assistenza del veicolo, consentendo loro di intervenire proattivamente per aumentare la stabilità durante la guida.

Quattro diverse varianti del motore V6 da 3 litri

Il Volkswagen Touareg 2024 è disponibile con una scelta di motori V6 da 3 litri in quattro versioni. Le opzioni includono due turbodiesel con potenze di 231 e 286 CV e due versioni ibride plug-in con motore elettrico. Ogni unità è abbinata a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale 4Motion, assicurando una guida fluida e dinamica in ogni condizione.

L’Innovision Cockpit di serie del Touareg 2024 offre un quadro strumenti digitale con display da 12 pollici, accompagnato da un sistema di infotainment Discover Pro Max con schermo touch da 15 pollici. Questi strumenti tecnologicamente avanzati offrono un’esperienza di guida che va oltre le aspettative.

Ecco alcune delle dotazioni proposte di serie

L’abitacolo, pensato per la massima comodità, vanta sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore AirCare Climatronic a quattro zone e illuminazione d’ambiente personalizzabile con 30 diverse tonalità. Inoltre, l’equipaggiamento di serie propone numerose funzionalità che elevano ulteriormente il comfort e la facilità di utilizzo, tra cui l’apertura elettrica del portellone posteriore e il sistema di avviamento senza chiave Keyless Go.

Il nuovo Touareg si distingue per la sua ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida, tra cui regolatore automatico della distanza, assistente alla frenata di emergenza, assistente di parcheggio, retrocamera, assistente di mantenimento della corsia e riconoscimento della segnaletica stradale. Questi ADAS contribuiscono a creare un’esperienza di guida sicura e rilassata.

L’arrivo del nuovo Volkswagen Touareg presso le concessionarie ufficiali italiane è previsto per il prossimo autunno negli allestimenti Elegance ed R-Line. L’attesa è dunque quasi finita per salire a bordo di questo straordinario SUV, in grado di fondere lusso, tecnologia e performance.