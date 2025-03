Toyota RAV4 2025: un restyling che ridefinisce il concetto di SUV ibrido, unendo estetica accattivante, tecnologie di ultima generazione e motorizzazioni sempre più efficienti. La sesta generazione del celebre SUV giapponese è pronta a debuttare nel marzo 2025, con un mix di innovazioni che consolidano il suo status di leader nel segmento dei SUV medi.

Toyota RAV4, design robusto

Il nuovo modello si distingue per un design robusto e moderno, caratterizzato da luci LED anteriori a forma di C, ispirate alla nuova C-HR, e una griglia frontale più ampia e integrata. Le linee tese e muscolose enfatizzano la solidità del veicolo, mentre i passaruota squadrati con protezioni in plastica ne sottolineano la vocazione off-road. Il posteriore, dal design squadrato, offre un’eccellente visibilità e uno spazio di carico generoso, perfetto per le esigenze di una famiglia o di un’avventura su strada.

L’interno del veicolo è stato completamente rinnovato per offrire un’esperienza digitale avanzata, con display più grandi e un’interfaccia utente evoluta, senza sacrificare la praticità dei comandi fisici tradizionali. Questo equilibrio tra modernità e funzionalità rende il nuovo RAV4 un SUV versatile e user-friendly.

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Toyota conferma il suo impegno verso una mobilità sostenibile, proponendo un motore 2.5 benzina in due varianti ibride: full hybrid e motorizzazione plug-in. Quest’ultima offre un’autonomia in modalità elettrica superiore ai 70 chilometri, garantendo un’efficienza senza compromessi. Tuttavia, non è prevista una versione completamente elettrica, in linea con le caratteristiche della piattaforma TNGA-K.

Il listino prezzi partirà da circa 40.000 euro per le versioni base, posizionando il nuovo RAV4 in una fascia premium rispetto ai principali competitor. Questo posizionamento riflette non solo il livello di tecnologia avanzata e qualità costruttiva del veicolo, ma anche la consolidata affidabilità del marchio Toyota.

Con il lancio del nuovo RAV4, Toyota ribadisce la sua leadership nel segmento dei SUV ibridi, offrendo un prodotto che coniuga sostenibilità, innovazione e design. Una scelta che conferma il costruttore giapponese come pioniere nella transizione verso una mobilità più ecologica e responsabile.